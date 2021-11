La bellezza dell’Italia sta anche nei suoi piatti tipici. Non c’è regione o piccolo paese che non abbia, tra le sue tradizioni, una ricetta di cui tramanda i segreti generazione dopo generazione.

La vera sfida, quando si vuole preparare una di queste ricette, è riuscire a renderla il più possibile uguale all’originale. Impresa non sempre facile, anche con questo piatto tipico valtellinese che incanta occhi e palato: i pizzoccheri.

Il segreto per cucinare dei pizzoccheri eccezionali è in questa ricetta tradizionale della cucina valtellinese

I pizzoccheri sono originari del comune di Teglio, in provincia di Sondrio, nel cuore della Valtellina. È un tipo di pasta che ricorda le tagliatelle, ma viene preparata con farina di grano saraceno, priva di glutine e molto saporita.

Vediamo come preparare il condimento più comune tipico del piatto valtellinese, che prevede i seguenti ingredienti, calcolati per 4 persone:

300 grammi di patate; 300 grammi di verza; 400 grammi di pizzoccheri; 150 grammi di burro; 250 grammi del formaggio Valtellina Casera DOP o, in alternativa, Fontina Valdostana DOP; 6 spicchi d’aglio; Parmigiano Reggiano grattugiato quanto basta.

Come prepararli secondo la ricetta tradizionale

Prima di tutto, pelare le patate, tagliarle a mezze rondelle e metterle in una terrina con abbondante acqua fredda. Sfogliare la verza, eliminare il torsolo asportando la costa, quindi tagliarla a fettine sottili e lavarla.

Mettere sul fuoco una pentola capiente con molta acqua e salare. Quando bolle, mettere dentro la verza e lasciarla bollire per 15 minuti.

Poi, togliere le patate dalla terrina con l’acqua, aggiungerle nella pentola con la verza e farle bollire per 8 minuti.

Nel frattempo, pelare gli spicchi d’aglio, tagliarli a metà e soffriggerli nel burro finché non prendono un po’ di colore.

Mettere i pizzoccheri nell’acqua con verza e patate e lasciare sul fuoco per circa 15 minuti.

Intanto, tagliare il formaggio a fettine molto sottili.

A cottura terminata, scolare il tutto con la schiumarola. Alternare in una pirofila uno strato di pizzoccheri e uno di formaggio tagliato a fette e parmigiano grattugiato.

Infine, cospargere i pizzoccheri con burro e aglio e mescolare il tutto.

Il segreto per cucinare dei pizzoccheri eccezionali è in questa ricetta tradizionale della cucina valtellinese. Ora possiamo consumarli ben caldi e sorprendere gli occhi e il palato.

Per concludere il pasto in dolcezza, affondiamo il cucchiaio nell’immancabile tiramisù che grazie a questa ricetta tradizionale sarà cremoso, soffice e dolce al punto giusto. In alternativa, si può tentare qualcosa di originale e poco conosciuto come questa ricetta di un dolce tipico comasco.

