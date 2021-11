A breve cominceranno le feste di Natale e cresce sempre di più la voglia di passare qualche giorno fuori casa, per godere di quell’atmosfera così magica. Di certo dovremo fare i conti in tasca e cercare di prendere biglietti aerei a prezzi stracciati.

In Italia abbiamo solo l’imbarazzo della scelta per decidere dove trascorrere anche solo un fine settimana da turista. Basterebbero soli pochi giorni per staccare la spina dalla quotidianità, vedere qualcosa di nuovo e gustare qualche piatto del luogo.

Tra le mete più irresistibili, quelle che hanno un’impronta Medievale, potrebbero rappresentare un’opzione per il nostro viaggio. Spesso questi luoghi hanno ancora mura di cinta e costruzioni imponenti che ricordano un film o delle favole di altri tempi.

7 città medievali e borghi pittoreschi tra castelli e torri per rivivere storie antiche ed affascinanti

In Puglia, nella splendida cittadina di Andria, troviamo nelle vicinanze l’imponente e misterioso Castel del Monte, esattamente nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. È una fortezza del 1200 dell’imperatore Federico II.

È tanto spettacolare che è diventato lo sfondo di molti film importanti, come “il nome della rosa” e “King Arthur”, grazie alla magia e fascino che sprigiona. Merita una visita anche la città, ricca di storia e costruzioni di grande pregio.

In Toscana su un colle, sorge la caratteristica San Gimignano, nota per essere stata una perla nel Medioevo. in origine aveva più di 70 torri, che rappresentavano le famiglie abbienti, oggi ne rimangono 13. Passeggiare tra le vie riporta indietro nel tempo, ma è sempre meglio scegliere periodi di bassa stagione.

A poca distanza c’è Monteriggioni, borgo murato medievale per eccellenza, con 15 torri percorribili. Di piccole dimensioni, ma nonostante ciò sembra di essere in un set cinematografico storico. Vie lastricate e case in pietra, intatte nei secoli.

In provincia di Bescia, a Sirmione, domina il lago di Garda l’incantevole Castello Scaligero, che nasconde una leggenda da brivido. Mura, torri, ponte levatoio e darsena donano ancora più spettacolarità a questo meraviglioso scorcio antico.

Erice, Soncino e rocca di Landi

Tra le 7 città medievali e borghi pittoreschi, tra castelli e torri per rivivere storie antiche ed affascinanti, c’è Erice, in provincia di Trapani. Un paese Medievale da percorrere a piedi e ammirare, celebrato anche da Gabriele D’Annunzio. D’inverno è ancora più affascinante perché spesso avvolta nella nebbia, dove è possibile visitare il Castello di venere, torri, il duomo e le chiese.

Soncino, nelle Pianura Padana, è un borgo antico ricco di storia. Degne di nota la rocca, le mura, le chiese e la Pieve, oltre i bellissimi palazzi e musei. Senza dubbio merita anche una visita al sottosuolo, per cogliere la vera essenza di questo luogo meraviglioso.

Vicino Parma non potremmo fare altrimenti che rimanere a bocca aperta davanti la Rocca di Bardi, un castello che sorge sulla cima a un diaspro. È possibile visitare la fortezza del 1200, residenza della famiglia Landi e poi presidio militare, particolarmente suggestivo.