Molti la considerano una fonte di imbarazzo, ma sta tornando di moda questa scelta di stile anni ’70

La moda, si sa, cambia continuamente, e ciò che veniva considerato imbarazzante ieri, è all’ultimo grido oggi. Ma anche viceversa. Molte scelte di stile che non facevano batter ciglio qualche anno fa, oggi sono considerate di cattivo gusto. Si pensi ad esempio agli short ultracorti per gli uomini, o ai jeans a vita bassissima. Ma i cicli della moda cambiano così in fretta che a volte si assiste ad un secondo ritorno. È quel che sta succedendo negli ultimi mesi a una scelta di stile che fa rabbrividire molti, ma che si vede sempre di più in giro. Vediamo di che cosa stiamo parlando.

La depilazione sotto le ascelle sta passando di moda, tornano i trend anni ’70

Fino a pochi anni fa sembrava impossibile assistere a un ritorno dei peli sotto le ascelle per le signore, ma oggi il look au naturel sta tornando di moda. Con l’avvento dell’estate, si vedono sempre più signore in giro, giovani e meno giovani, che scelgono di non eliminare i peli sotto le ascelle. E non si tratta di una novità: i peli sotto le ascelle venivano considerati la norma fino agli anni ’70-’80, per poi venire eliminati dalla sfera pubblica soltanto negli ultimi decenni. Ma quali sono i vantaggi di questo nuovo trend liberatorio per molte donne e ragazze?

Il vantaggio più ovvio della rinuncia al rasoio, alla ceretta o all’epilazione sotto le ascelle è eliminare l’irritazione causata dalla depilazione. Soprattutto d’estate, sono molte le donne che devono fare i conti con pelle irritata, arrossata o peli incarniti. Certamente non piacevoli. È anche per questo che molte donne hanno deciso di rinunciare agli standard di bellezza imposti e lasciar crescere naturalmente i peli.

Alcune usano il rasoio, senza eliminare completamente i peli

Molti la considerano una fonte di imbarazzo, ma sempre più donne decidono di non eliminare i peli sotto le ascelle. Ma questo non significa non prendersi cura del proprio aspetto. Al contrario, alcune scelgono di accorciare con attenzione i peli, in modo da lasciarli lunghi solo un paio di centimetri e evitare l’irritazione causata dalla depilazione. E in realtà, i peli sotto le ascelle possono anche farci intuire molte cose sulla nostra salute. Ad esempio, se non ci crescono più i peli sotto le ascelle, potremmo soffrire di alcune malattie. Insomma, lasciar crescere i peli sotto le ascelle non è soltanto una scelta estetica o una ribellione sociale, ma anche un nuovo modo di prendersi cura di sé.

