Fino al 10 giugno la luna sarà ospite in casa della Bilancia. Questo segno zodiacale come dalla sua raffigurazione grafica dovrebbe essere il segno dell’equilibrio. Di seguito vedremo come gli astrologi interpretano il transito del nostro satellite in Bilancia. Soprattutto capiremo quali effetti produrrebbe sulle nostre vite ed in particolare su quelle di alcuni segni zodiacali.

Basta con solitudine e guai, Il Leone e questi segni zodiacali saranno investiti da una folata d’amore che spalancherà le porte della felicità

La luna in Bilancia comporta una spinta all’azione. Molti sentiranno l’urgenza di prendere una decisione soprattutto in amore. Procrastinare, rinviare, sono parole che scompariranno dai vocabolari per i nati sotto alcuni segni zodiacali. Se il il mese scorso è stato Marte in Ariete a smuovere alcuni segni zodiacali, questo mese 3 segni godranno di questo fenomeno astrale. I 3 segni di cui parleremo sanno bene cosa vogliono in amore. È giunto, quindi, il momento per dichiararsi. A furia di attendere il momento giusto per dichiararsi potrebbero perdere il treno su cui salire.

Il Leone

I nati sotto il segno del Leone molto probabilmente in questi giorni faranno un grande passo in amore. Che sia il momento di dichiararsi oppure di pronunciare la fatidica proposta di matrimonio, per il Leone è giunto l’attimo di agire. Secondo gli esperti in astrologia, ci saranno moltissime promesse di matrimonio oggi e domani. Di sicuro saranno proposte di matrimonio davvero scenografiche visto quanto piace ai Leoncini stupire con effetti speciali.

Acquario

Il segno dell’acquario denota personalità estremamente spontanee ma sempre guardinghe dal punto di vista amoroso. Grazie al transito della luna in Bilancia, l’Acquario troverà nuova forza propositiva. Probabilmente sentirà come impellente la necessità di dichiarare il proprio amore. Non si escludono anche dei ritorni di fiamma.

Pesci

Per i Pesci la situazione che crea la luna in Bilancia è leggermente diversa. Secondo gli esperti di astrologia questa situazione astrale interesserà soprattutto coloro che hanno già un partner. Oggi e domani saranno i giorni della rivelazione: i Pesciolini si renderanno conto che chi hanno al proprio fianco è proprio la persona giusta. È quindi giunto il momento di mettercela tutta per far funzionare la vita di coppia. Investire tutto nel rapporto di coppia sarà la mission di questi giorni.

Dunque basta con solitudine e guai perché per il Leone e questi segni zodiacali si aprono le porte di una vita ricca di gioie ed amore.

