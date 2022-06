Per chi ha i capelli delicati o tendenti al secco o al crespo, l’estate non è il periodo più semplice. Specialmente se andiamo in spiaggia o passiamo tanto tempo al sole, i nostri capelli possono diventare fragili e spenti. È per questo che, in particolare durante la bella stagione, è fondamentale prenderci cura della nostra chioma per avere dei capelli sempre in salute, robusti, lucenti e morbidi. Ma in realtà non occorre acquistare prodotti particolari e costosi per prenderci cura della nostra chioma anche nel periodo più critico dell’anno. Possiamo utilizzare anche un prodotto al 100% naturale, che molte hanno già in casa. Vediamo di che cosa si tratta e come utilizzarlo.

La maschera all’olio di cocco fa miracoli per la nostra chioma

Parliamo del versatilissimo olio di cocco. L’olio di cocco non è solo ottimo in cucina, ma si usa anche in cosmesi. Ad esempio è perfetto come emolliente o da utilizzare al posto della crema idratante per alleviare il fastidio causato dalla pelle secca e screpolata. Ma anche i nostri capelli possono trarre giovamento dall’uso dell’olio di cocco. In particolare, possiamo utilizzare una maschera all’olio di cocco per rendere la nostra chioma lucida e idratata. Vediamo come.

È questo il trattamento semplicissimo da fare a casa per avere capelli morbidissimi e lucenti tutta l’estate

Coccolare i nostri capelli con una maschera all’olio di cocco è davvero facilissimo. Possiamo partire dai capelli completamente asciutti, oppure umidi. Procuriamoci l’olio di cocco liquido (se la temperatura è inferiore a 24 gradi l’olio di cocco si presenta solido, in questo caso basta scaldarlo a bagnomaria o nel microonde), e stendiamolo con attenzione su tutta la lunghezza dei capelli, utilizzando un pettine. Insistiamo in particolare sulle punte, che sono la parte che tende ad essere più secca e delicata.

Lasciamo la maschera in posa per diverse ore

È questo il trattamento semplicissimo che manterrà in forma la nostra chioma tutta l’estate. Terminata l’applicazione, avvolgiamo i capelli in un asciugamano in microfibra o in una vecchia maglietta di cotone, e lasciamo agire la maschera. Dovremmo tenerla per almeno 4-5 ore, o meglio ancora tutta la notte. L’olio di cocco renderà ciascun capello morbido, idratato e lucente. Terminato il tempo di posa, possiamo lavare i capelli come al solito, prestando particolare attenzione allo scalpo, per eliminare ogni traccia di unto. Vedremo immediatamente dei miglioramenti. L’olio di cocco è prezioso anche quando andiamo in spiaggia. Infatti, può fungere da crema solare per i nostri capelli (sì, anche i capelli devono essere protetti dal sole).

