La rimozione dei peli in eccesso è una delle attività che richiedono più tempo e attenzione nella nostra routine di bellezza. La depilazione, ormai diffusa non soltanto tra le donne ma anche tra gli uomini, non è certamente un’attività piacevole e risulta spesso dolorosa. È naturale quindi voler sfruttare tutti i trucchi a nostra disposizione per renderla meno spiacevole. In proposito le leggende si sprecano, e c’è una diceria in particolare che promette di rendere la depilazione più semplice se la facciamo con la luna calante. Ma che cosa c’è di vero in questo trucco della nonna?

Ecco la verità sulla diceria secondo cui se ci depiliamo con la luna calante i peli ricresceranno radi e sottili.

Le basi della credenza popolare

La teoria funziona in questo modo: ogni cosa che deve crescere va maneggiata durante la luna crescente. Ad esempio, tagliare i capelli se vogliamo che crescano lunghi e folti, oppure la potatura delle piante. Ogni cosa che deve rimanere statica e conservarsi, va fatta con la luna calante, ad esempio conserve, marmellate, e sì, anche la depilazione.

Ma questa credenza ha una base scientifica oppure è soltanto una leggenda popolare?

Ecco la verità sulla diceria secondo cui se ci depiliamo con la luna calante i peli ricresceranno radi e sottili.

Che cosa c’è di vero

Purtroppo per le nostre routine di bellezza, non risulta esserci alcuna verità nella credenza secondo cui dovremmo depilarci con la luna calante. La fase della luna non influisce in alcun modo sulla velocità di crescita o robustezza dei nostri peli, con buona pace delle leggende popolari. Ma non disperiamo: in realtà ci sono delle semplici regole per rendere la depilazione più facile e duratura. La prima è quella di scegliere i metodi che estirpano il pelo, e non che lo tagliano. No al rasoio quindi, sì alla ceretta. La seconda importante regola è quella di prevenire i peli incarniti operando una regolare esfoliazione della pelle.

Approfondimento

Ecco qualche trucco che molti non conoscono per rendere efficaci al massimo le strisce depilatorie.