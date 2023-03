Molti la considerano la miglior birra al Mondo per qualità e storia e il gusto lo conferma

La birra più buona è artigianale e si trova in una remota località del Belgio. Per il suo sapore inconfondibile e il processo di produzione particolare, molti la ritengono infatti la migliore. Ecco di quale stiamo parlando.

La birra è per molti una passione. È la bevanda di cui non puoi fare a meno, durante i pasti (quanti la gustano con la pizza?) o nel tempo libero. I marchi in commercio sono così tanti che non si contano. Ma un prodotto di qualità si riconosce dal gusto e dall’attenzione nei particolari. Proprio questi sono due fattori che hanno permesso a una birra di qualificarsi come la migliore in assoluto, a detta di molti. Il luogo nel quale la si produce è un vero e proprio tempio. Qui ogni passo verso il prodotto finale si svolge con la massima attenzione. Sei ansioso di scoprire qual è il suo nome e perché è così particolare? Ecco la risposta.

Molti la considerano la miglior birra al Mondo e la ragione è semplice

Ci troviamo nell’abbazia trappista di Nostra Signora di St. Sixtus di Westvleteren, nelle Fiandre occidentali. Qui, all’interno del birrificio fondato nel 1838 si produce l’omonima bevanda. La Westvleteren è avvolta nella leggenda e si associa a un’opera d’arte. Ancora oggi sarebbe l’unica birra di cui i monaci si occupano per intero della produzione, fino all’imbottigliamento. Per questo motivo non si vede spesso in giro e la sua rarità la rende ancora più ricercata dagli appassionati del settore. Tuttavia, alla produzione limitata si contrappone la qualità eccelsa.

Gli ingredienti usati sono selezionatissimi e la ricetta è antica di secoli. La più desiderata è la Westvleteren 12, dalla colorazione scura e la leggera schiuma in superficie. Al palato è morbida e dal sapore intenso. A spezie e note fruttate si aggiunge il lungo finale vinoso, che ne amplia la complessità. Ti suggeriamo di gustarla da sola, o in abbinamento a un ricco tagliere di formaggi. Non c’è dubbio, molti la considerano la miglior birra al Mondo e ora sai anche tu il perché.

Come bere la birra

Per assaporare appieno la bontà di una buona birra bisognerebbe seguire alcune istruzioni d’uso. Il consiglio è di non berla direttamente dalla bottiglia, ma di versarla nel bicchiere. Fallo lentamente e inclinando di poco il calice o il boccale. Solo verso la fine potrai raddrizzarlo e accelerare il processo.

Ricordati che la schiuma in cima è un indicatore positivo, perché protegge la bevanda dall’ossidazione e ne testimonia la qualità. Un altro particolare a cui prestare attenzione è la temperatura alla quale si serve. Evita di metterla in tavola ghiacciata. In generale si parte dai cinque gradi centigradi per quelle chiare e leggere, fino a superare i tredici per le forti trappiste.