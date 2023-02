Conservare i formaggi stagionati: ecco come riuscire a farlo molto più a lungo

Come si conserva il formaggio stagionato? Tutti noi abbiamo il nostro metodo, ma ecco cosa fare per riuscire a conservarlo molto più a lungo. Vediamo il modo giusto di agire in modo da gustarne la bontà per molto più tempo.

Il formaggio è un prodotto che deriva dalla lavorazione del latte e in Italia è uno dei simboli della tradizione culinaria. Nelle cucine italiane non può mancare il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, per non parlare di tutti gli altri, quelli stagionati e quelli freschi.

Ci sono differenze tra un tipo di formaggio ed un altro. Non bisogna valutarne solamente il gusto, ma anche le calorie e i grassi presenti, soprattutto se si sta seguendo una dieta dimagrante. Ma come si fa a conservare i formaggi stagionati? Sono, infatti, quelli che possono durare a lungo, ma occorre sapere quali sono le giuste condizioni.

Infatti, può capitare spesso di commettere degli errori, anche senza accorgersene, di ritrovarsi poi un pezzo di formaggio con la muffa in frigorifero e non poterlo più mangiare. Questo inconveniente, che di sicuro è capitato anche a te, non succederà più con le nostre indicazioni.

Conservare i formaggi stagionati: il miglior modo è questo

Iniziamo con il dire che ci sono diversi modi per conservare il formaggio. Il primo che vi esponiamo è quello della tradizione contadina, ovvero il sacchetto di cotone. In frigo, il pezzo di formaggio posto all’interno riuscirà ad avere una buona temperatura e una buona areazione, soprattutto.

Il secondo metodo, molto diffuso negli ultimi tempi, è la carta per formaggi. Si tratta di una carta apposita per piccoli pezzi da tenere in frigorifero non oltre 1 o 2 settimane. Il terzo metodo vede l’utilizzo dei contenitori di plastica oppure di vetro. Questi devono essere posti nella parte alta del frigorifero per proteggere il prodotto anche fino ad un mese.

Infine, ecco qual è il miglior metodo in assoluto: il sottovuoto. Se seguirai questo metodo, con l’apposita macchinetta, e riporrai il formaggio nella parte bassa del frigorifero, riuscirai a conservarlo anche per 3 mesi. Naturalmente, quando lo aprirai durerà qualche giorno, come tutti gli altri prodotti che sono esposti all’azione dell’aria.

Si può usare la pellicola?

Questa è la domanda che sicuramente ti sarai posto mentre scorrevi l’articolo. La risposta è questa: usare la pellicola non è una buona cosa. Questa, infatti, non lascia passare l’aria e non fa respirare il formaggio. La conseguenza è un prodotto secco, duro e con la muffa.

Qual è la temperatura ideale?

Abbiamo parlato, se hai notato, di zona alta e bassa del frigorifero. Infatti, non tutte le parti dell’elettrodomestico hanno la stessa temperatura. Pensa, ad esempio, allo sportello che si apre spesso ed è soggetto a sbalzi di temperatura.

Nel caso dei formaggi stagionati la temperatura ideale per la loro conservazione va dagli 8 ai 10 gradi. Se conservati a lungo in un posto troppo freddo potrebbero perdere alcune preziose proprietà, mentre se messi al caldo si rovineranno nel giro di poco tempo.