Pulire l’interno della friggitrice ad aria: i trucchi infallibili per togliere grasso e sporco

La friggitrice ad aria è un ottimo alleato in cucina, permette di preparare tantissime pietanze in poco tempo e con il minimo sforzo. Scopriamo come sgrassarne perfettamente tutti gli elementi in poche mosse.

La friggitrice ad aria negli ultimi tempi ha letteralmente spopolato e sono in tanti ad averla in un angolo della cucina. Un piccolo elettrodomestico che sembrerebbe essere decisamente utile per preparare molte ricette utilizzando meno olio possibile. Un mix perfetto tra forno e friggitrice classica, che si riscalda in pochi minuti e cuoce pietanze dolci e salate alla perfezione.

Se la sfruttiamo nel modo adeguato, inoltre, potremo risparmiare tempo e soldi in bolletta. Per ottenere pietanze saporite, spesso, bisogna aggiungere qualche cucchiaino di olio, o altro grasso, delle spezie e aromi vari. Ma, ahimè, come altri elettrodomestici e strumenti di cucina, ci toccherà ripulire tutto, anche dopo una breve cottura. Nonostante sia più semplice eliminare lo sporco ed il grasso, per mantenerla in perfette condizioni, dovremo fare attenzione a quali prodotti usiamo e come laviamo ogni parte.

Addio incrostazioni e unto, ecco come pulire l’interno della friggitrice ad aria

Prima di tutto dovremo recuperare l’eventuale olio esausto in eccesso e smaltirlo nel modo giusto, facendo attenzione a non farlo gocciolare tra le fessure. È importante togliere i resti di cibo che sono rimasti attaccati sia nel cestello che all’interno, seguendo eventuali consigli descritti nel libretto delle istruzioni. In linea generale, per averla sempre brillante e profumata, potremmo avvalerci di alcuni rimedi della nonna, evitando di usare panni abrasivi o spugne metalliche. Quindi stacchiamo la spina ed aspettiamo che ogni elemento si sia raffreddato. Aspettare la fase di raffreddamento è fondamentale non solo per la nostra sicurezza, ma anche per non causare uno shock termico, nemico principale della plastica.

Rimuoviamo tutti i componenti estraibili, come cestello, griglie e cassetti e poi passiamo all’esterno un panno in microfibra inumidito con acqua calda, per rimuovere lo sporco. Nel lavabo mettiamo in ammollo le parti amovibili nell’acqua con del succo di limone, dell’aceto o del bicarbonato. Se saranno particolarmente sporchi aggiungiamo anche del sapone bio per piatti e lasciamo in immersione per circa 30 minuti. Nel frattempo, usiamo una spugna in microfibra e un mix di acqua e aceto per pulire l’interno della friggitrice ad aria.

Mantenerla pulita

Per evitare di avere una friggitrice ad aria particolarmente sporca e rovinata è bene tenere a mente alcuni utili consigli in fase di cottura. Ad esempio, potremmo impiegare della carta da forno, da mettere direttamente sul cestello, così gli alimenti non si attaccheranno al cestello o alla griglia. Mentre sotto il cestello, nel vano inferiore, potremmo mettere una fetta di pane, per assorbire il grasso in eccesso delle pietanze.

Ricordiamoci di non usare sgrassatori spray aggressivi nelle parti interne, potrebbero danneggiare i pezzi.