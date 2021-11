Sono veramente pochissime le persone, e forse si contano con le dita delle mani, che non hanno WhatsApp, questa geniale applicazione di messaggistica istantanea che ha rivoluzionato il modo di collegare la gente. WhatsApp permette, infatti, di sentire una persona cara anche a chilometri di distanza, persino in America!

Prima della sua esistenza utilizzavamo i messaggi “normali” che, a seconda dell’offerta del gestore telefonico, non sempre avevamo a disposizione in maniera illimitata.

Che giorni bui quando i messaggi finivano. Andavamo alla ricerca di un cellulare con messaggi illimitati, o quando trovavamo qualcuno con messaggi ancora disponibili magari ricevevamo anche qualche “no”, perché servivano.

Ecco perché la creazione di WhatsApp ha rivoluzionato il modo di sentire le persone più vicine, e questo è sicuramente uno dei tantissimi pregi della tecnologia e di Internet. Ci sono moltissime funzioni su questa messaggistica istantanea di cui, magari, ancora non ne siamo a conoscenza.

Una di queste, per esempio, è poter ascoltare un messaggio vocale senza aprirlo con questo semplice trucchetto. Ma non è finita qui, perché molti ignorano questa funzione su WhatsApp che permetterà di evitare scocciature di ogni tipo.

Le applicazioni collegate

Forse non tutti sanno che esiste una “gemella” dell’applicazione di messaggistica più famosa: WhatsApp Business. Questa è stata creata per migliorare le prestazioni delle imprese e delle attività commerciali, a stretto contatto con i clienti. Una sua funzione è quella che consente di inviare messaggi standard di benvenuto.

Su questa scia, esiste un’altra applicazione che si chiama “WhatsAuto – Auto Reply”, che consente di inviare messaggi automatici preimpostati. È un ottimo modo per far capire alla gente di “non disturbare”, e può essere utilizzato sia da imprenditori che da privati.

Ad ogni messaggio, anche della stessa persona che scrive in maniera spezzettata, arriverà lo stesso identico messaggio. Ciò significa che se una persona scrive 4 messaggi, l’applicazione invierà come “risposta” automaticamente 4 messaggi in auto reply.

Sull’App Store o sul Google Play Store, quest’applicazione ha come come logo una A bianca su sfondo verde, simile a quello di WhatsApp.

Molti ignorano questa funzione su WhatsApp che permetterà di evitare scocciature di ogni tipo

Questi messaggi sono generati automaticamente per una persona in particolare, per alcune o per tutti i contatti. Inoltre, possiamo sincronizzare i documenti Google Sheets su quest’applicazione e vedere tutte le particolarità dal menu.

Dunque, se non vogliamo essere disturbati durante una determinata giornata da nessuno o da alcune persone, ecco come evitare le scocciature e dire di “non disturbare” con garbo.

Approfondimento

Con questo nuovo aggiornamento di Whatsapp ci saranno delle grandiosi sorprese