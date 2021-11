Ferrovie dello Stato apre nuove selezioni per assunzioni su tutto il territorio italiano. La SCELTA è in linea con la campagna di inserimenti del Gruppo FS, per la quale sono previste l’integrazione di 1.000 nuove risorse in RFI. Si ricercano professionisti specializzati in particolari aree, ma anche giovani senza esperienza da inserire con contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Tanti e diversi i profili disponibili per lavorare in una delle realtà industriali più importanti d’Italia.

Numerose assunzioni e opportunità in Ferrovie dello Stato come macchinista e operatore anche senza esperienza

Alla holding Gruppo FS fanno capo società come Anas, RFI, Busitalia, Ferservizi, Mercitalia Rail e Trenitalia. Per il piano industriale 2019-2023, il programma che prevede la creazione di 15 mila posti di lavoro diretti, è regolarmente alla ricerca di nuovo personale. Fra i profili più richiesti spiccano il Macchinista, il Capo Stazione ed il Tecnico, oltre che l’Operatore per la manutenzione del materiale rotabile.

Le sedi interessate

Numerose assunzioni e opportunità in Ferrovie dello Stato come macchinista e operatore anche senza esperienza. Come già anticipato, le tipologie di contratto più quotate dalle offerte disponibili sono a tempo indeterminato e apprendistato. Sono in totale 28 le opportunità di lavoro offerte da Ferrovie dello Stato. Le sedi interessate si trovano su Bologna, Roma, Firenze, Bari, Padova, Bolzano, Trento, Potenza, Campobasso, Brescia e Napoli.

Un esempio

Proprio su quest’ultima il Gruppo FS è alla ricerca di Operatori specializzati della manutenzione di rotabili. In vista di un percorso formativo professionalizzante offerto da Trenitalia, al candidato è richiesto il diploma di scuola superiore in indirizzi inerenti, Elettronica e simili. Inoltre, dovrà avere tra i 18 e i 29 anni ed essere residente nella regione Campania. Non richiesto, ma potrebbe essere preferenziale ai fini dell’assunzione per questo ruolo il voto del diploma.

Come fare domanda

I termini di scadenza per l’invio della domanda sono diversi per ogni offerta. Nel caso del Sistemista Materiale Rotabile è fissata per il 3 Dicembre, mentre per il ruolo appena descritto sopra è oggi, 15 Novembre. Per consultare tutte le posizioni aperte è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Gruppo FS. Cliccando sul ruolo di nostro interesse potremo consultarne i dettagli, quali descrizione, sede, requisiti richiesti, e le modalità di invio della domanda.

