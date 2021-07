Non finisce di stupirci la messaggistica istantanea ormai famosissima in tutto il mondo. Non vi è persona, dai grandi ai bambini, che non abbia Whatsapp sul proprio cellulare. Tre giorni fa è stata presentata la giornata mondiale dell’emoticon, per cui non è mai stato così facile esprimersi anche tramite un messaggio.

Le emoticon sono delle rappresentazioni figurate che esprimono delle “emozioni”. Ci sono emoticon felici, tristi, arrabbiate, sconvolte e chi più ne ha più ne metta e servono a far capire al destinatario del messaggio lo stato d’animo. Ma non dimentichiamoci che ancora più incisivi sono le emoji, introdotte successivamente e non solo su Whatsapp. Con le emoji esprimere un’emozione è ancora più semplice.

Quindi c’è una differenza tra emoticon ed emoji e in questo articolo tratteremo di una bella notizia che piacerà agli utenti di Whatsapp.

Con questo nuovo aggiornamento di Whatsapp ci saranno delle grandiosi sorprese

Se analizzassimo la parola “aggiornamento” ci renderemmo conto del fatto che questo termine indica un rinnovamento che avviene tramite adattamento. Se la società cambia e si rinnova, anche le leggi si rinnovano così anche tutto ciò che ci circonda. Per cui gli aggiornamenti sono delle introduzioni fatte per stare al passo con il Mondo esterno e tutto ciò che avviene e che si trasforma. Ecco perché con questo nuovo aggiornamento di Whatsapp ci saranno delle grandiosi sorprese: nuove emoticons e nuove emoji.

Andiamo sul Play Store o sull’Apple Store e clicchiamo su “aggiorna”. Alcune di queste nuove introduzioni dovrebbero già apparire su Whatsapp.

Le novità

Tra le nuove emoticon e le nuove emoji introdotte nel 2021 c’è l’immagine di un uomo con la pancia gravida. Questo per mandare un messaggio di neutralità di genere, per adattarsi al rinnovamento della società. Ci saranno anche emoticon che ritraggono il messaggio “mi sciolgo”, un’altra raffigura il morso delle labbra. Poi per mandare un messaggio di positività ci sarà una stretta di mano in cui sarà possibile scegliere il colore della pelle, per dare un senso di inclusione.

