WhatsApp Business è il nuovo modo di fare impresa

WhatsApp Business è davvero il nuovo modo di fare impresa?

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea che un po’ tutti usiamo. Chiunque si sia imbattuto in questa App intuitiva ha trovato uno strumento concreto e soprattutto gratis.

La versione Business è un evoluzione degli strumenti tecnologici messi a disposizione gratuitamente, pensata per i piccoli imprenditori. Se si possiede un attività commerciale questa App sarà molto utile per sviluppare gli affari al di fuori dai classici strumenti utilizzati oggi.

Con pochi passaggi si può interagire con il cliente finale con estrema facilità, presentando i propri prodotti e servizi. Inoltre l’App da sempre incentrata sulla comunicazione, permetterà di aprire finestre di dialogo per rispondere alle domande degli utenti nel corso della loro esperienza d’acquisto.

Sarà a disposizione un catalogo multimediale per facilitare la visione dei prodotti e servizi e per ottimizzare le vendite. Inoltre si potrà assistere il cliente prima e dopo l’acquisto come un vero e proprio Customer Care, molto importante per stabilire un rapporto di fiducia.

Il tutto con l’utilizzo di strumenti innovativi che aiuteranno l’esperienza dell’utente e faciliteranno l’interazione.

Come creare engagement utilizzando WhatsApp Business?

Dopo aver installato l’App da Play Store per Android o App Store per iPhone, si potrà iniziare con la configurazione. Bisognerà inserire il numero di telefono e, a far la differenza, sarà poter inserire per l’appunto il profilo dell’attività nell’apposita sezione “Impostazioni attività”.

I dati che si potranno inserire nel profilo sono indirizzo, categoria e descrizione dell’attività. Si potranno inserire gli orari di apertura, l’indirizzo email e il sito web dell’azienda.

Un’altra innovativa intuizione dell’App di messaggistica istantanea sarà proprio incentrata sui messaggi cosiddetti “veloci”. Si potranno impostare messaggi di benvenuto, di aggiornamenti e risposte rapide.

Inoltre si possono organizzare i contatti o le chat con varie etichette, per un organizzazione facile e veloce.

Insomma WhatsApp Business sembra essere davvero un nuovo modo di fare impresa. Un ottimo servizio, tra l’altro gratuito, per veicolare anche nuovi clienti, da aggiungere agli strumenti basilari, come ad esempio, un sito e-commerce.

