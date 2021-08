Non tutti sono a conoscenza del periodo più adatto per coltivare i nostri ortaggi preferiti. Spesso, infatti, seminiamo il terreno inconsapevoli del fatto che la pianta non si svilupperà mai e così i nostri desideri rimangono insoddisfatti.

Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa, con questo articolo, viene in aiuto per scoprire quale sia il periodo dell’anno giusto per ciascun ortaggio. Vediamo allora cosa dobbiamo fare affinché i nostri ortaggi preferiti crescano perfetti e floridi per avere un raccolto da fare invidia.

Agosto

Molti ignorano quale sia il periodo migliore per coltivare questi amatissimi ortaggi per una raccolta rigogliosa. Iniziamo con il mese corrente che sta volgendo al termine. Mancano pochi giorni, infatti, per seminare la bietola. Questa è una variante della barbabietola ed è ottima per chi segue una dieta ipocalorica, poiché ricca di sostanze drenanti e purificanti.

Il periodo esatto è tra luglio e agosto per quanto riguarda la semina a campo aperto, lasciando le piante distanziate tra loro di circa 30 cm. La nascita delle piante dovrebbe avvenire con luna crescente tra gli 8 e i 15 giorni.

Non solo la bietola, ma nel mese di agosto si può seminare in campo aperto anche la carota ad una profondità massima di 1 cm dal terreno coperto. Tra le file bisogna lasciare massimo 20 cm di spazio tra una e l’altra, mentre le piante devono essere distanziate massimo 8 cm l’una dall’altra. La nascita delle piante dovrebbe avvenire con luna calante sempre tra gli 8 e i 15 giorni.

Settembre

A settembre è possibile coltivare in campo aperto la lattuga, ottima verdura dalle poche calorie. La profondità del terreno non deve superare 0,5 cm e la nascita delle piante avviene con luna calante tra i 6 e gli 8 giorni. Le piante devono essere distanziate tra loro rispettando uno spazio di massimo 30 cm.

Ottobre

Ottobre è il mese perfetto per coltivare la cipolla, ricca di proprietà benefiche per l’intero organismo. La semina deve avvenire con una profondità massima di 1 cm e le piante devono rispettare un distanziamento di circa 20 cm. La loro nascita è prevista con luna calante tra i 10 e i 15 giorni.

Anche la fava si può coltivare nel mese di ottobre, con una profondità che varia dai 3 ai 5 cm, rispettando una distanza di 25 cm. Le piante crescono con luna crescente tra i 10 e i 15 giorni.

Come abbiamo visto, i periodi dell’anno variano col variare delle nostre preferenze circa gli ortaggi da coltivare. Questo perché ogni ortaggio ha una propria caratteristica e ci sono quelli che necessitano di temperature elevate e quelli di temperature fredde. Se non si è a conoscenza di questo importante fattore, l’ortaggio non crescerà mai rigoglioso e sano.