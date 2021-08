La rubrica “casa e giardino” di ProiezionidiBorsa oggi tratterà di alcune piante sempreverdi davvero uniche nel loro genere. Bisogna sapere che non tutte le piante sono difficili da mantenere e per averle rigogliose e sane basta davvero poco. Ma soprattutto sono le stesse piante che fanno anche e soprattutto bene alla salute.

C’è chi ama il giardinaggio e la natura ma purtroppo non ha il cosiddetto “pollice verde”. Magari non si ha l’esperienza necessaria, non si ha il tempo o vi è poco interesse. Proprio per questi motivi, questo articolo può fare al caso nostro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Con queste piante che descriveremo non solo risparmieremo tempo per la loro cura ma faremo soprattutto una bella figura con i vicini e gli ospiti. Inoltre, in pochi sanno che queste piante meravigliose da fare invidia fanno bene alla salute.

La pianta Chlorophytum

La pianta Chlorophytum è conosciuta anche con il nome di “pianta ragno” perché è composta da lunghi rami cui all’estremità sono attaccate delle foglie che sembrano dei piccoli ragni. È una pianta rigogliosa perché questi “ragnetti” sviluppano delle radici che servono alla propagazione di altri rami e di altre foglie. Non solo, la pianta fiorisce perfettamente in casa e sviluppa dei piccoli e bellissimi fiori bianchi.

La pianta è perfetta sia per il giardino che per l’appartamento ma è da evitare l’esposizione diretta al sole. Andrebbe posizionata in una parte semi-ombreggiata e andrebbe concimata almeno una volta a settimana. Ma la cosa più entusiasmante è che la Chlorophytum fa bene alla salute poiché purifica l’aria e l’ambiente.

L’aloe vera

L’aloe è un’altra pianta che ha bisogno di poche cure poiché essendo una pianta succulenta necessita di poca acqua. Deve essere drenata solo quando il terriccio è visibilmente e tangibilmente secco. Le foglie hanno all’interno il gel da estrarre dalle proprietà benefiche. Per esempio si può utilizzare come rimedio per le scottature, che in questo periodo estivo sono all’ordine del giorno. E non solo, anche l’aloe è indicata per purificare l’aria.

La pianta Sansevieria

È una pianta che non necessita di una forte luce, quindi scegliamo una posizione semi-ombreggiata. Ha una forte capacità di adattamento e non ha bisogno di molta acqua. Come per le altre due, anche questa pianta è adatta a depurare l’aria.

In pochi sanno che queste piante meravigliose da fare invidia fanno bene alla salute

Come abbiamo visto queste tre piante hanno in comune, oltre alla bellezza, la capacità di depurare l’aria e gli ambienti dagli agenti inquinanti. Così contribuiscono a farci respirare aria pulita. Vi sono altre piante con le stesse proprietà, per esempio il Photos, la Dracaena e l’Aspidistra.