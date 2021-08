Molte persone non sempre pensano che quelli che considerano scarti, in realtà, potrebbero diventare oggetti utili e interessanti per loro e per la loro casa. Soprattutto, in questo caso, ci riferiamo agli scarti di diversi alimenti. Pensiamo per esempio al nostro precedente articolo. “Sembra incredibile ma ecco cosa possiamo ottenere se non butteremo le bucce di mela”. Qui, per esempio, abbiamo fornito un suggerimento davvero molto interessante sulla scorza di uno dei frutti più comuni nelle case italiane (e non solo). E i consigli che si possono dare e ricevere, in questi casi, sono davvero tantissimi.

Infatti, il riciclo creativo ha una caratteristica strabiliante. Ossia, si possono sempre inventare nuovi modi per riutilizzare quelli che di solito consideriamo scarti. Come accade, per esempio, con il nocciolo dell’avocado. Quasi tutti sono abituati a gettarlo nella spazzatura dopo aver consumato il frutto tropicale. E invece questo potrebbe essere un errore, perché c’è un modo di riusarlo che potrebbe lasciarci davvero a bocca aperta.

Da oggi nessuno butterà il nocciolo di questo gustoso frutto conoscendone questo fantastico riutilizzo

Come abbiamo già sottolineato, gli scarti del cibo, in realtà, non dovrebbero quasi mai finire nella spazzatura. Infatti, ci sono talmente tanti modi per riutilizzarli che dovremmo subito metterci all’opera e trovare quello che più ci intriga e ci appassiona. Per esempio, potrebbe essere molto interessante riutilizzare le parti avanzate della verdura. Infatti, prendiamo il nostro avocado, mangiamolo e conserviamo il nocciolo. Quest’ultimo potrebbe diventare un fantastico tappo per le nostre bottiglie più pregiate. Ecco come.

Ecco come trasformare un semplice nocciolo di avocado in un elegantissimo tappo

Per prima cosa prendiamo il nocciolo e laviamolo con accuratezza. Una volta completato questo passaggio, leviamo la sottile buccia che lo circonda e inseriamolo in un fazzoletto bagnato con un po’ d’acqua. Lasciamolo al sole per qualche ora e poi riponiamolo in una scatola con il coperchio di plastica (ad esempio un porta pranzo). Dopo qualche giorno, prendiamolo in mano. Noteremo che su di esso si sono formate delle piccole macchie che lo rendono davvero interessante! Ed ecco che il nostro tappo è pronto per l’uso.

Perciò, possiamo dare questa informazione quasi per certa. Da oggi nessuno butterà il nocciolo di questo gustoso frutto conoscendone questo fantastico riutilizzo. Sfruttandone la bellezza e l’eleganza, potremo rendere la nostra casa unica e originale. E al tempo stesso davvero raffinata e di classe.

Perciò, tutto ciò che dobbiamo fare sarà seguire i passaggi indicati in questo articolo e procurarci le bottiglie che più si adattano allo scopo. Sicuramente quelle trasparenti che solitamente contengono liquori o altri tipi di bevande saranno l’ideale. Un tappo del genere su questi contenitori, infatti, conferirà alla stanza un aspetto austero e aristocratico ma al tempo stesso vintage e fuori dal comune. E il tutto a costo zero. Perciò, mettiamoci all’opera e diamo vita al nostro tappo di avocado.

