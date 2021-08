“Noi siamo figli delle stelle” cantava Alan Sorrenti nell’omonimo successone che ancora oggi risuona nelle nostre orecchie. Tutti i torti non li aveva, e questo legame tra noi e gli astri diventa ancora più stretto quando cerchiamo risposte per il futuro. Infatti, dove, se non nell’oroscopo, possiamo intercettare come stelle e pianeti influiranno sul nostro domani.

In alcuni casi questo riserva buone notizie, in altri meno. Infatti, sarà un settembre complesso per questi 4 segni zodiacali secondo l’oroscopo 2021 ma occhio alle sorprese che i pianeti ci riservano.

Ma, senza indugiare, vediamo cosa hanno le stelle in serbo per noi.

Quando Giove non c’è…

I nati sotto il segno del Sagittario vedranno sparire dal proprio radar Giove, almeno per un po’. Infatti, solo agli inizi di ottobre questo tornerà, portando nuovi flussi di energia e scosse nella vita di tutti i giorni, che non necessariamente saranno negative. Fino ad allora, settembre sarà un momento di transizione.

Il Cancro, con tutta probabilità, ha passato un’estate fiammeggiante e, adesso, nostalgia e malinconia bussano alle porte. Forse potrebbe arrivare il desiderio di stare soli, ma questa potrebbe essere anche l’occasione giusta per un nuovo dialogo con se stessi. Per i Cancro più in difficoltà, tuttavia, potrebbe essere utile sapere quali sono i passi da seguire per evitare lo stress da rientro vacanze a settembre. Ad ogni modo, la determinazione del Cancro, non permetterà di abbattere il morale e rimanere focalizzati su progetti di lavoro e amore, che potrebbero non essere lontani.

Fuori Venere e dentro Marte

Proseguiamo con i nati tra il 21 marzo e il 29 aprile: gli Ariete. Quando esce l’amore ed entra la guerra le notizie non sono buone, ma potrebbe essere anche un momento giusto per riflettere. Gli astri suggeriscono che l’Ariete dovrà fare i conti con la propria sfera amorosa e con il proprio eros. Dopo le alte temperature estive, i bollenti spiriti saranno placati dall’uscita di Venere per la metà di settembre, per poi rientrare e regalare grandi soddisfazioni.

Chiude la classifica di un settembre un po’ travagliato la Bilancia, che dovrà fare i conti con un rientro alla quotidianità lento e graduale. Già agosto è stato un mese di alti e bassi per la Bilancia, che a settembre farà i conti con mancanza di vitalità ed energie. Tuttavia, se per ora le stelle sono state avverse, l’ingresso di Mercurio nelle settimane successive potrebbe portare nuova linfa per opportunità lavorative, e non finisce qui. Ottobre, grazie a Giove e Saturno a favore, sarà il momento giusto per godere degli influssi positivi di questi due pianeti che porteranno grandi soddisfazioni.