Adornare balconi e giardini con fiori belli e profumati è per alcuni una passione e per altri un’arte. Oggi parliamo dei fiori simbolo dell’amore e di cosa fare per prevenire la comparsa delle macchie gialle sulle foglie.

In effetti le foglie, così come lo stelo, sono gli elementi che ci confermano lo stato di salute della pianta. Le macchie gialle rappresentano una carenza di sostanze nutritive necessarie alla sopravvivenza della pianta stessa. Quando notiamo questo colore sulle nostre piante e sui fiori, dobbiamo fare subito qualcosa per rimediare.

Le malattie delle piante

Le piante possono soffrire di varie malattie. Una di questa è la clorosi ferrica, ossia una mancanza non indifferente di ferro. Questa malattia colpisce le piante da frutto e quelle ornamentali. Anche le rose possono soffrire di clorosi ferrica, così come di altre malattie.

Ci accorgiamo di questa malattia se notiamo delle foglie gialle. Ciò nonostante questo “sintomo” potrebbe rappresentare anche una mancanza di azoto o poca cura alla pianta.

Per avere rose meravigliose e sempre rigogliose proviamo questo infallibile concime contro le foglie gialle

Certo, vedere le nostre bellissime rose con le foglie gialle non è sicuramente una cosa che ci aspettiamo. Ma non allarmiamoci perché per avere rose meravigliose e sempre rigogliose proviamo questo infallibile concime contro le foglie gialle. Somministriamo un integratore di ferro attraverso i chelati di ferro o ferro solubile in acqua. Effettivamente questa sostanza è il ferro di cui la pianta necessita perché è di facile assorbimento. La somministrazione può avvenire sia tramite le foglie che tramite il terreno.

Ma, come anticipato, la presenza di foglie gialle non segnala solamente la carenza di ferro. È possibile che le nostre rose stiano soffrendo di carenza di altre sostanze nutritive fondamentali. Se le foglie, oltre ad essere gialle, sono curvate in punta e arricciate potrebbe significare una carenza di fosforo e potassio.

Concimi naturali contenenti sostanze nutritive

Le rose hanno bisogno di sostanze nutritive quali potassio, fosforo, azoto, ferro e manganese. Tra i concimi naturali contenenti questi elementi di cui la pianta ha bisogno ci sono le banane, i fondi di caffè, i gusci delle uova, mentre un trucchetto consiste nell’usare dei chiodi arrugginiti. Questi possono essere posizionati all’interno del terreno bagnati con dell’acqua, oppure messi dentro una bottiglia d’acqua. In tal caso la ruggine verrà assorbita dall’acqua, la quale poi verrà spruzzata sulle foglie o sul terriccio.

Le bucce delle banane, invece, si fanno essiccare, si sbriciolano e si mettono direttamente nel terreno.

Approfondimento

