Dicembre è ormai alle porte: il mese più gioioso e “caldo” sta arrivando e non dobbiamo farci cogliere impreparati. Sì, dicembre è il mese più caldo di tutti, in senso figurato, ovvio. Questo mese esprime tutto il calore della famiglia e dell’affetto, della voglia di stare insieme, della voglia di donare un sorriso attraverso un abbraccio o un regalo.

Ecco perché dicembre è sinonimo di calore. Discorso diverso, invece, per le povere piante che non sopportano le gelate e a causa di queste potrebbero anche morire. Come ci prendiamo cura dei nostri affetti più cari e dei nostri amici a quattro zampe, prendiamoci cura anche delle nostre piante.

Magari molti non ne sono a conoscenza, ma ci sono delle azioni da compiere proprio il mese prossimo affinché il nostro desiderio di avere balconi e giardini curati e invidiati da tutti si avveri. Ecco perché molti ignorano i lavori da fare in giardino a dicembre per avere fioriture rigogliose nei prossimi mesi.

Cosa fare a dicembre?

Esistono piante adatte a resistere al freddo e alle gelate come queste di cui abbiamo già parlato, ma se abbiamo piante che prediligono temperature elevate, non è il caso di esporle così tanto. Per cui mettiamo tutte quelle delicate dentro casa e facciamo attenzione a quelle resistenti attraverso una ricca concimazione e un minimo di protezione.

Prima di tutto, se abbiamo piante rampicanti adatte agli ambienti esterni, controlliamo bene i rami. Qualora ce ne fossero alcuni spezzati andrebbero tolti e la stessa cosa faremo in caso di alberi danneggiati, poiché con le intemperie potrebbero crollare. Sostituiamo le leghe per tenere le rampicanti poiché, se rotte, potrebbero essere incapaci a tenerle ferme in caso di raffiche di vento.

Essendo dicembre un mese di riposo per le nostre piante, dedichiamo il nostro tempo a prevenire le malattie provenienti da funghi e insetti. Un buon insetticida naturale potrebbero essere l’aglio, la cipolla, il peperoncino ma anche il bicarbonato.

Eliminiamo eventuali erbacce, proteggiamo le piante inadatte alle basse temperature collocandole in un luogo più caldo. Non dimentichiamoci della pacciamatura, al fine di donare un’ulteriore protezione dal freddo.

Un altro lavoro di giardinaggio da fare è la potatura delle piante come rose, ortensie, biancospini e così via, nonché la coltivazione le bulbose e di piante come le viole. Non dimentichiamoci delle bacche, perfette per dicembre e per creare l’atmosfera natalizia.

