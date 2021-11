A metà ottobre, quando quotavano in area 42 euro, scrivevamo che per le azioni Digital Bros la corsa al rialzo prevista a luglio sarebbe potuta presto giungere al capolinea. Dopo aver segnato un massimo in area 45 euro è iniziato l’atteso ribasso e in 2 settimane le azioni Digital Bros hanno perso oltre il 30%, ma potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, la massima estensione ribassista si trova in area 32,2 euro ed è stata perfettamente centrata dal ribasso. Ci sono, quindi, elevate probabilità che si possa ripartire al rialzo.

Ma quale è stata la causa scatenante del sell-off che ha colpito il titolo? La pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2020-2021, la società chiude il bilancio al 30 giugno. L’azienda, infatti, ha riportato un pessimo risultato nel primo trimestre con guadagni (in ribasso del 48% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), entrate (-36%) e margini di profitto più deboli (passati dal 20% al 16%). Durante lo stesso periodo l’utile per azione (EPS) è passato da 0,55 euro a 0,29 euro.

La valutazione del titolo Digital Bros

Ci sono diversi aspetti che spingono a considerare il titolo Digital Bros molto interessante:

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.

La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Solo il rapporto prezzo/utili risulta essere leggermente penalizzante in quanto superiore alla media del settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono Digital Bros il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

In 2 settimane le azioni Digital Bros hanno perso oltre il 30%, ma potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 19 ottobre a quota 31,84 euro in ribasso dello 0,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale