Come sappiamo, ci sono piante che resistono perfettamente alle basse temperature e fioriscono grazie a queste e alle piogge. Per questo motivo, sono chiamate piante autunnali. Alcune di queste, molto apprezzate e presenti in tante case, sono ciclamini, camelie, anemoni giapponesi e così via.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati di quelle piante che non necessitano di particolari attenzioni, perfette per chi ha poco tempo da dedicare e al contempo molto belle. Eppure la lista delle piante non è finita qui, poiché ne esistono altre, con la stessa caratteristica, adatte a coloro che vogliono un arcobaleno in casa. Ecco perché diciamo basta con i soliti ciclamini grazie a queste piante ornamentali super colorate e poco impegnative.

Fittonia albivenis

Chi non la conosce dovrebbe assolutamente. La Fittonia albivenis è un’esplosione di raffinatezza e attrazione dovuta alla particolarità delle foglie, le quali risultano essere più belle dei fiori stessi. La bellezza di questa pianta è data dal rosa brillante delle foglie.

Trattasi di una pianta sempreverde, è descritta come una vera e propria pianta da interni, non ama la luce diretta né le zone ventilate. Ha bisogno di acqua frequente ma teme, come molte piante, i ristagni idrici. Sarebbe il caso di moltiplicare la pianta per talea o per divisione del fusto.

Specie di Tradescantia

Un’altra pianta poco impegnativa ma bellissima che conferisce un tono di eleganza all’appartamento è la Tradescantia, dal fogliame molto resistente. Esistono diverse specie della pianta, una più bella dell’altra, ma ne vediamo solo alcune. Vi è la T. fluminensis colorata in rosa, bianco o giallo, che resiste alla siccità ma non alle basse temperature. La T. andersoniana è la specie che si adatta anche agli inverni rigidi, bella sia per il fogliame lungo e dal verde intenso, che per i fiori dai vari colori come rosa, viola, bianco e blu, piuttosto teatrali.

Caladium

Per chi ama il rosa, non può perdersi questa pianta. Il Caladio o Caladium è simile alla Fittonia e ha foglie decorative con sfumature che possono variare dal bianco al rosa fino ad arrivare al rosso. Come l’ibrido Caladium x hortulanum, davvero suggestivo e molto chic.

Ha bisogno di una zona luminosa della casa ma non della luce solare diretta, nelle stagioni fredde non deve essere innaffiata frequentemente. Inoltre l’acqua sulle foglie potrebbe provocare la comparsa di macchie, per cui facciamo attenzione.

Basta con i soliti ciclamini grazie a queste piante ornamentali super colorate e poco impegnative

Queste piante davvero bellissime e molto sceniche conferiranno alla casa un aspetto carnevalesco. Queste, infatti, devono necessariamente stare dentro casa poiché con le basse temperature morirebbero. Dal momento in cui dovrebbero stare in appartamento, diamo un’occhiata alla lista di piante tossiche per il nostro gatto, all’interno dell’articolo dato dall’ENPA, e qualora ci fossero prestiamo attenzione. Consigliamo, in ogni caso, di chiedere maggiori informazioni agli esperti del settore.