Eccoci tornati con la rubrica di “Casa e Giardino” di ProiezionidiBorsa e oggi ci focalizzeremo sulla sezione dedicata al giardinaggio. Parliamo della pianta di ciclamino, una delle più apprezzate perché davvero meravigliosa che dona una fioritura pazzesca.

Pronti ad avere balconi invidiati dai vicini? Sì, perché il ciclamino è una pianta tipica della stagione autunnale e resiste al freddo. Ciò significa che possiamo tenerlo in balcone o nel giardino, e che ci regalerà tutta la sua bellezza fino alla primavera. Ma attenzione, perché è necessario prendersi cura della pianta con piccole accortezze affinché questa resisti alle basse temperature.

È vero che il ciclamino non è una pianta troppo esigente, ma chiaramente ha bisogno di poche e corrette attenzioni. Vediamo come trattare questa pianta bellissima.

Tutto quello che c’è da sapere su questa pianta

Come detto poc’anzi, il ciclamino è tanto amato perché conferisce al giardino o al balcone un aspetto regale, colorato e profumato. L’odore, infatti, è inconfondibile.

Come ci si prende cura del ciclamino? Prima cosa da sapere è che il ciclamino necessita di acqua giornaliera poiché il terreno deve restare sempre umido. Molto importante: non versiamo l’acqua al centro della pianta, perché rischiamo di danneggiare il bulbo, bensì riempiamo il sottovaso per una maggiore assorbenza. La pianta non sopporta i ristagni d’acqua, per cui va bene l’irrigazione frequente ma attenzione a non esagerare con la quantità. Inoltre, eliminiamo quella in eccesso che non è stata assorbita.

È vero che il ciclamino deve stare all’aperto ma non deve essere esposto ai raggi solari diretti. Durante i mesi invernali ha bisogno di luce ma non diretta.

E per quanto riguarda la concimazione? Per il ciclamino va bene un mix di sabbia e letame ma anche una concimazione naturale è ottima per la sua resistenza.

Pochi sanno che per avere ciclamini resistenti al freddo e sani bisogna usare questo concime naturale

La concimazione del ciclamino è un momento fondamentale per la pianta perché è vero che non necessita di particolari attenzioni, ma per resistere deve pur nutrirsi. Pochi sanno che per avere ciclamini resistenti al freddo e sani bisogna usare questo concime naturale.

I ciclamini hanno bisogno di concimi liquidi da versare insieme all’acqua e quest’operazione deve essere fatta ogni 15 giorni. Quale concime naturale?

I fondi di caffè diluiti in acqua per tutta la notte. Sono perfetti perché rendono il terreno acido, come necessita il ciclamino, e contengono i micronutrienti adatti alla pianta: fosforo, magnesio e potassio.

Quindi ogni 15 o 20 giorni, conserviamo almeno 2 fondi di caffè da mettere in acqua (non quella del rubinetto) e lasciamoli per tutta la notte. Il giorno successivo versiamo il contenuto dentro lo spruzzino e concimiamo il terreno dal sottovaso.