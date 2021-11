La presenza dei piccioni è un problema molto diffuso e comune nelle nostre abitazioni, in particolare per chi è dotato di balconi.

Il problema dei piccioni non è da sottovalutare perché le loro feci possono essere dannose per la nostra salute, essendo veicolo di agenti patogeni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno che queste sono anche particolarmente corrosive, capaci anche di rovinare la carrozzeria della nostra macchina.

Ecco perché è importante sapere che per eliminare gli escrementi dei piccioni dalla macchina basterebbe 1 prodotto a costo zero che abbiamo spesso già in casa.

Per limitare la loro presenza non è necessario ricorrere a prodotti chimici che possono essere dannosi per la salute ma esistono dei rimedi naturali facilmente reperibili.

Molti ignorano che per allontanare i piccioni dal balcone basterebbe questo semplicissimo rimedio naturale

Oltre al rumore prodotto da questi animali, il problema principale è decisamente lo sporco che producono nei nostri ambienti, quindi dovremo allontanarli il prima possibile.

Alcuni hanno scelto di proteggere definitivamente il balcone dai piccioni utilizzando questo geniale trucco che però non è sempre economico.

Si tratta del disabituante per piccioni, reperibile nei negozi specializzati oppure acquistabile on line ed è generalmente composto da una miscela di oli essenziali considerati repellenti.

Sarebbe consigliato pulire attentamente l’area da trattare, prima di procedere con l’operazione, eliminando eventuali escrementi per ottenere un buon risultato finale.

Procediamo spruzzando uniformemente il disabituante nelle aree interessate, da una distanza di circa 40 cm, ovviamente se piove dovremo ripetere il tutto.

È consigliato ripetere comunque il procedimento finché non noteremo che i piccioni se ne saranno andati definitivamente.

L’utilizzo di questo tipo di prodotti è indicato soprattutto per le zone esterne ed è sempre necessario prima leggere attentamente le istruzioni.

Alcuni invece posizionano della naftalina, repellente per i picconi, in sacchetti di tela che appendono sui davanzali o nei vasi del balcone.

Ovviamente va ricordato che la naftalina va periodicamente cambiata e sostituita, anche in caso di pioggia, altrimenti perderà il suo odore.

Molti ignorano che per allontanare i piccioni dal balcone basterebbe questo semplicissimo rimedio naturale reperibile online o nei negozi specializzati.

Ulteriore rimedio

I disabituanti sono un metodo molto utilizzato per la loro semplicità di installazione e per il loro prezzo non eccessivo.

Una volta che li abbiamo posti in aree strategiche, come per esempio sulle ringhiere del balcone, i piccioni non sapranno dove posarsi e quindi non si avvicineranno.

Approfondimento

L’infallibile metodo per eliminare i piccioni dai nostri terrazzi e balconi con una semplice e geniale mossa