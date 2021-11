I capelli dicono tantissimo della nostra personalità. Attraverso lo stile, infatti, abbiamo la possibilità di esprimerci al meglio e far capire chi siamo. E la nostra chioma ci precede, mettendo in primo piano alcuni aspetti importanti del nostro carattere. Proprio per questo motivo, quindi, dovremmo sempre scegliere il taglio più adatto a noi, così da sembrare in linea con ciò che siamo. E se abbiamo poche idee, possiamo consultare alcune delle tendenze più in voga del momento, cercando di capire quale sia ideale per la nostra personalità.

Questo è il taglio di capelli che sta spopolando e che tutti chiederanno al parrucchiere

Se non abbiamo le idee chiare sul taglio di capelli da scegliere, in primis potremmo affidarci alle stelle. Infatti, l’oroscopo può dirci quale sia la chioma più giusta per noi in base al nostro segno zodiacale. E tutti i consigli necessari si trovano in questo nostro precedente articolo. Ma se siamo più diffidenti e non vogliamo basare la scelta della nostra chioma sulle stelle, nessun problema. C’è un altro consiglio in serbo. E questa volta si rivolge agli uomini. Infatti, ancora di moda dopo 2 anni troviamo il French Crop Fade. E proprio questo è il taglio di capelli che sta spopolando e che tutti chiederanno al parrucchiere.

French Crop Fade, ecco in cosa consiste questo stilosissimo taglio

Se siamo persone dinamiche, audaci ma anche determinate e organizzate, allora questo è sicuramente il taglio più adatto. Il French Crop Fade si presenta con i lati leggermente corti, che riusciranno a garantire un ringiovanimento generale per quanto riguarda lo stile. Successivamente, troveremo i capelli superiori più lunghi, così da dare quell’impressione di scontornato da cui il taglio riprende il nome. Non confondiamoci con il Caeser Cut, che è il taglio classico sfumato da uomo. Infatti, il French Crop è diverso soprattutto per una caratteristica: la sua irresistibile frangia. La parte superiore dei capelli andrà lasciata ricadere in avanti sulla fronte e andrà fissata con un po’ di gel.

Vedremo come il fatto che i capelli più corti vadano mano a mano ad allungarsi, fino ad arrivare alla frangia, possa regalare un tocco dinamico davvero perfetto. In più, questo taglio è facilissimo da gestire. Basterà asciugare i capelli normalmente e fissare la frangia con della lacca o del gel. In questo modo, sapremo che la chioma rimarrà ferma e composta per tutto il giorno.

