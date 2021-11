Diciamoci la verità: quanti sono quelli che realmente si rilassano stirando montagne di abiti, camicie e t-shirt?

Benché per qualcuno possa essere un’attività piacevole, la maggior parte di noi se potesse eviterebbe come la peste il momento asse e ferro da stiro.

Eppure, soprattutto per chi è particolarmente pigro o per chi ha una famiglia numerosa, la quantità di capi da stirare si ammucchia in un batter d’occhi.

È così che un intero pomeriggio, che avremmo potuto impiegare in attività decisamente più piacevoli, se ne va di fronte alla tavola da stiro.

Esiste però un metodo semplice e veloce per evitare di stirare certi capi o dedicargli giusto qualche minuto prima di essere indossati o sistemati.

Per una buona stiratura è importante non solo la tecnica ma anche alcuni accorgimenti.

Uno di questi è tenere sempre ben pulito il ferro da stiro, evitando la formazione di calcare e incrostazioni.

Queste infatti possono non solo macchiare i nostri abiti ma anche deteriorare prima del tempo il nostro elettrodomestico.

A questo proposito abbiamo proposto in un altro articolo un metodo infallibile che aiuterà a far tornare come nuovo il ferro da stiro e la caldaia.

Un altro dettaglio a cui dedicare del tempo è il lavaggio; l’utilizzo di prodotti ammorbidenti può infatti aiutarci a dimezzare i tempi di stiratura.

Ai prodotti chimici possiamo però alternare dei rimedi della nonna come questi 4 trucchetti incredibili ed economici per un bucato morbido come non mai.

Basta pomeriggi interi a stirare camicie e abiti con questo trucchetto furbo i tempi si dimezzano! Vediamo di cosa si tratta.

Un solo trucchetto e il gioco è fatto

Per evitare grinze e pieghe, che diversamente si formerebbero rendendo l’operazione molto più impegnativa, non ci serve altro che una sedia.

Appena estratti dalla lavatrice dobbiamo piegare gli abiti in due avendo cura di stendere bene con le mani orli, colletti e le parti più ostinate.

A questo punto iniziamo ad accatastarli su una sedia uno sopra a l’altro, come a formare un mucchio di panni.

Attenzione durante questa fase ad esercitare una leggera pressione ogni volta che accatastiamo un altro capo.

Dopo averli fatti riposare così circa 20 minuti, se possibile possiamo stenderli all’aria aperta.

Questo ci consentirà in alcuni casi di evitare totalmente l’uso del ferro da stiro.

Infine per le grinze più resistenti possiamo anche dare una veloce passata di phon alla giusta distanza!

A quel punto dovremo solo pensare a come impiegare il tanto tempo libero che avremo a disposizione.