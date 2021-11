Quante volte sarà capitato di entrare in bagno dopo averlo appena pulito e sentire cattivo odore. Abbiamo passato tutto quel tempo a strofinare ogni angolo nascosto e non ci sappiamo spiegare il motivo. Spesso e volentieri diamo la colpa a qualche componente della casa non sapendo che il motivo potrebbe essere un altro.

Infatti la causa principale del cattivo odore in bagno può essere sicuramente il WC. Magari le tubature sono leggermente intasate e tutti gli odori risalgono dalla tazza a nostra insaputa. Ingorghi e incrostazioni di calcare possono essere i colpevoli e dobbiamo assicurarci di eliminarle. Per eliminare le incrostazioni possiamo utilizzare anche un metodo completamente naturale. Ne abbiamo già parlato in questo articolo “Addio alle incrostazioni nel wc con questo metodo naturale ad impatto zero”.

Molti ignorano che il famigerato responsabile della puzza del bagno potrebbe essere proprio questo

Se però abbiamo pulito alla perfezione proprio tutto, da cosa può dipendere quel brutto odore di pipì? Ecco il colpevole è sicuramente il WC, ma non dipende dal tubo di scarico. Infatti potrebbe capitare che per svariati motivi, tra cui un ingorgo, il WC perda da sotto la tazza. Magari abbiamo anche notato dell’acqua a terra ma ce la siamo presa con la classica condensa a cui siamo abituati.

Prima di tutto verifichiamo se la guarnizione sotto la tazza sia danneggiata. Basterà mettere un po’ di carta igienica intorno al punto di unione della tazza con il pavimento. Se dopo qualche minuto la carta è bagnata c’è sicuramente qualche perdita.

In questo caso possiamo ripararla senza dover chiamare per forza l’idraulico. Basterà procurarsi del silicone e siamo pronti a rimediare. Prima di tutto puliamo bene la zona, eliminiamo sporcizia ed eventuale polvere. Lasciamo asciugare bene, se necessario chiudiamo la valvola dell’acqua per evitare che si ribagni subito.

Se sul bordo della base della tazza c’è già del silicone, per un lavoro davvero efficace dovremo rimuoverlo. Non servirà molto, basterà usare un raschietto o un taglierino per fare una piccola incisione. Dopodiché la striscia vecchia verrà via con estrema facilità.

Ora che la base è completamente pulita e libera da residui di silicone siamo pronti a cominciare. Stendiamo con la pistola per silicone una striscia sottile, possiamo utilizzare del nastro carta come guida.

E per finire…

Lasciamo asciugare almeno una notte, se possiamo evitare di utilizzare il WC sarebbe meglio. Ricordiamoci però di riaprire la valvola se l’avevamo precedentemente chiusa. Se il problema dovesse persistere non esitiamo a rivolgerci a un professionista del settore.

Ecco, quindi, che in molti ignorano che il famigerato responsabile della puzza del bagno potrebbe essere proprio questo. Con pochi euro e un po’ di pazienza possiamo risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema.

