Residui di cibo, capelli, carta, sono queste le principali cause dei tubi otturati. Purtroppo il problema solitamente non si presenta solo in uno degli scarichi della casa. Infatti, le tubature sono tutte collegate. È normale che un tappo presente nel lavandino determini un malfunzionamento generale.

Per non parlare di cattivo odore, ingorghi, o anche molto peggio. La Redazione di PdB in questo articolo rivela come liberare i tubi intasati è facile e veloce con questo mix di ingredienti che sgorga gli scarichi in pochi minuti e ci evita stress inutili. Questo rimedio naturale ci permetterà di evitare i prodotti chimici aggressivi che corrodono le tubature.

Perché evitare i prodotti chimi quando possibile

I vari acidi presenti sugli scaffali del supermercato sono davvero molto potenti. Purtroppo però, allo stesso tempo sono notevolmente inquinanti e finiscono direttamente nel terreno. Molti, inoltre, durante l’uso espongono la persona a fumi e gas tossici per l’organismo e l’apparato respiratorio.

Pertanto si dovrebbe evitare di utilizzarli se non in casi disperati. In tal caso, si consiglia di chiamare un esperto che risolva in problema alla radice. Infatti, per otturazioni gravi degli scarichi – per esempio un oggetto caduto nel lavandino per sbaglio o tappi di dentifricio- poco possono fare anche gli acidi.

Il metodo presentato tra poco, a differenza dei prodotti chimici, può essere utilizzato più volte senza alcuna controindicazione. La prima cosa da fare è mettere a bollire 2 litri di acqua.

Poi serviranno un bicchiere di bicarbonato di sodio, uno di acido citrico, un bicchiere di aceto bianco e mezzo di sale fino.

Versiamo direttamente nello scarico della doccia, del lavandino o nel wc tutti gli ingredienti. Dopo qualche minuto versiamo l’acqua bollente che avevamo preparato in precedenza e non usiamo lo scarico per un’ora almeno. Se invece abbiamo un lavello che si può chiudere con un tappo, facciamolo prima di versare tutte le sostanze. Uniamo anche l’acqua bollente e, stando molto attenti, togliamo il tappo.

La pressione dell’acqua aiuta a spingere il tappo via dalle tubature. Questo metodo può essere utilizzato di tanto in tanto, non necessariamente solo quando il lavandino è otturato. Provare anche le efficacissime pastiglie igienizzanti e sgorganti per il wc. La ricetta si trova in questo articolo.