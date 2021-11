Abbiamo già in precedenza parlato di come sia importante per le famiglie riuscire a far quadrare i conti. Soprattutto in questo periodo in cui molti di noi risentono della innegabile crisi economica che ha colpito il nostro Paese e non solo. Ognuno, quindi, cerca di tagliare sulle spese come meglio può.

Ma sono diversi i trucchetti che potremmo utilizzare per evitare un dispendio di soldi. Anche i piccoli gesti possono infatti fare la differenza.

Uno degli accorgimenti da adottare per raggiungere questo obiettivo è sicuramente quello di essere oculati sull’utilizzo degli elettrodomestici che, assorbono un bel po’ di energia elettrica.

Ma non bisogna pensare che il dispendio di energia ci sia solo durante l’utilizzo.

Ė bene sapere, infatti, che ve ne sono alcuni che dopo l’utilizzo, vanno assolutamente spenti. Difficile da credere, ma comportano dispendio di energia anche se lasciati solo accesi e non utilizzati. Come ad esempio la macchinetta elettrica per il caffè. È incredibile ma questo insospettabile elettrodomestico assorbe energia anche quando non lo utilizziamo.

Rinunciare a un espresso anche tra le mura domestiche, per molti è quasi impossibile.

Per chi apprezza particolarmente questa bevanda molto amata dagli italiani, la soluzione ottimale potrebbe essere quella di avere in casa la macchinetta del caffè elettrica.

Acquistarla è davvero semplicissimo visto che il mercato propone davvero tanti modelli.

Tra quelli più venduti vi è sicuramente il modello a cialde.

Spendendo cifre alla portata di tutti, sarà così possibile gustare un ottimo caffè espresso ogni qualvolta si vuole.

Ma i vantaggi non finisco qui. Difatti, pare che questo tipo di elettrodomestico, se ben usato, ha una incidenza piuttosto ridotta sulla bolletta.

A patto però che adottiamo delle accortezze.

Sarà, infatti, capitato un po’ a tutti di averla lasciata accesa subito dopo aver preparato il caffè.

Ebbene questa dimenticanza potrebbe incidere sui nostri consumi.

Come comportarsi allora per evitare un inutile dispendio di soldi?

In conclusione, possiamo sicuramente affermare che le macchinette del caffè moderne, compreso quelle a cialde, consumano meno rispetto a quelle che venivano vendute vent’anni fa. Ma al contrario di quest’ultime, hanno dei consumi nascosti cui è bene fare attenzione.

Uno di questi è determinato dal preriscaldamento necessario per andare in pressione. Potrebbe essere proprio la fase del preriscaldamento a riservarci brutte sorprese.

Se quindi consumiamo il caffè solo la mattina, è buona abitudine lasciare spenta la macchinetta per tutto il resto della giornata.

Lasciarla accesa infatti farà sì che ogni qualvolta l’acqua presente all’interno della stessa si raffredda, la macchinetta va in fase di riscaldamento, determinando un dispendio inutile di energia elettrica.

Talvolta, quindi, bastano davvero piccoli gesti da compiere quotidianamente, per incidere positivamente sul bilancio familiare.

