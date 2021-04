Molto spesso le labbra vengono un po’ lasciate in disparte e nessuno ci pensa mai a loro. Ma anche queste come la pelle del viso devono essere idratate e curate. E inoltre molti ignorano che il burrocacao migliore è quello con questo ingrediente che non deve mai mancare. Mettere questo tipo di prodotto sulle labbra è veramente importante non solo durante il periodo invernale, perché si seccano visibilmente, ma anche durante il periodo estivo.

Labbra da baciare

Le labbra morbide e idratate sono labbra da baciare sia per lui sia per lei. Nessuno le desidera morsicate e secche. Per questo motivo è importante prendersi cura di queste, un po’ come ci si prendere cura del proprio corpo e della pelle del viso.

La cura delle labbra

Per la bocca esistono moltissimi prodotti che si possono usare. Ad esempio vi sono delle creme idratanti per labbra e anche degli scrub, oltre ovviamente al burrocacao idratante. Per le fanciulle esistono anche rossetti o gloss che, oltre ad abbellire, idratano le labbra. Ma tornando a parlare del burrocacao, che ovviamente è sia per lei sia per lui, molti ignorano che il burrocacao migliore è quello con questo ingrediente che non deve mai mancare.

Il migliore che c’è

Dato per scontato che il compito del burrocacao è quello di idratare le labbra, questo ha in realtà un altro compito fondamentale. Questo infatti deve proteggere le labbra dai raggi UV. È dunque importantissimo acquistare un burrocacao con all’interno una protezione solare.

Un po’ come quando si acquista una crema idratante per il viso, è opportuno scegliere quella con un SPF già al suo interno. Quindi ora che si sta avvicinando l’estate, non dimentichiamo di scegliere il burrocacao estivo, e non dimentichiamoci di scegliere il migliore: ovvero quello con la protezione solare. In commercio ne esistono veramente tanti, quindi la scelta è vastissima e ce ne sono veramente per tutti i gusti.

