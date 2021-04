Queste due tipologie di vestiti sono la moda 2021 estiva di cui tutti abbiamo bisogno. Ma non solo per l’estate, perché sono perfetti anche per il periodo primaverile. Sempre qui sulle colonne di ProiezionidiBorsa abbiamo affrontato consigli legati al mondo del fashion. Cosa indossare nella stagione estiva e quali sono i must have di questa season secondo i big della moda.

Il ceruleo ad esempio torna predominante nei nostri outfit, i gioielli si tingono d’oro, la borsa diventa crochet e i vestiti? Queste due tipologie di vestiti sono la moda 2021 estiva di cui tutti abbiamo bisogno.

Il total white

Così per quest’estate, forse totalmente italiana, la moda propone dei vestiti lunghi, bianchissimi e morbidi come una nuvola. Il bianco è un colore molto in voga durante l’estate, ma quest’anno sembra proprio che lo sarà di più. Impossibile dimenticare il bianco usato nella collezione di Jacquemus nei suoi long e mini dress, ma anche su un abito con silhouette a sirena. Tutti super leggeri, sensuali e romantici. Ma il bianco è apparso nelle collezioni anche di Valentino, Rodarte, Dior, Fendi ed Emporio Armani.

Il total jeans

Per la primavera invece si consiglia il total jeans. Look perfetto per una camminata in centro città, una passeggiata al parco e anche sul lungo mare. E anche qui le proposte dal mondo della moda sono tantissime. Si parla di effetti tie dye, mise femminili, chemisier comodi, abiti con rouches e drappeggi.

Come ad esempio le proposte super sensuali di Dolce&Gabbana e Versace, quelle più strong di Alexander McQueen, quelle fairy di Alberta Ferretti e quelle comfy di Louis Vuitton. A questo si aggiunge anche il denim tinto di Isabel Marant che propone un abito denim rosa pastello.

E così mentre si attende l’arrivo del bel tempo i vestiti da indossare sono già pronti.

