Quando ci colpisce la sonnolenza dopo pranzo, sono molti gli italiani che cedono alla tentazione di riposarsi per qualche minuto prima di riprendere le attività quotidiane. La siesta ha una lunga e nobile tradizione e non soltanto nei Paesi mediterranei. Gli inglesi la chiamano power nap, cioè riposino ristoratore. Dopo qualche minuto di riposo, siamo pronti ad affrontare la giornata con più carica ed energia. Ma purtroppo non sempre le cose vanno per il verso giusto. Può succedere che dopo il riposino, invece di sentirci rigenerati, ci sentiamo ancora più stanchi e storditi. Questo può accadere se dormiamo troppo a lungo e il sonnellino si trasforma in una vera dormita. Ma qual è l’equilibrio giusto? Quanti minuti dovrebbe durare esattamente il sonnellino post-prandiale?

Gli esperti sono concordi: non più di 20 minuti

La risposta più autorevole alla domanda “quanto dovrebbe durare il risposino pomeridiano?” arriva dalla NASA, che ha studiato la performance dei piloti militari americani. Dunque, qual è il responso? Ebbene, il pisolino pomeridiano non dovrebbe durare più di 20 minuti. Questo perché, se la pennichella dura troppo a lungo, rischia di avere l’effetto opposto e lasciarci assonnati e poco energici.

Molti dicono mezz’ora, ma ecco quanto dovrebbe durare in realtà il pisolino pomeridiano per aumentare l’efficienza senza sonnolenza

La saggezza popolare ci ha sempre trasmesso l’importanza del riposino pomeridiano, che fino a poco tempo fa era parte integrante della routine quotidiana, soprattutto per chi lavorava all’aperto. E le ricerche scientifiche confermano che è una buona abitudine. Ma come possiamo assicurarci che il riposino dopo pranzo ci aiuti effettivamente ad essere più svegli per il resto della giornata?

Cerchiamo di fare il pisolino alla stessa ora

La prima regola è di non fare il pisolino immediatamente dopo mangiato, soprattutto in seguito a un pasto pesante. Se ci corichiamo immediatamente, infatti, potremmo interrompere il processo digestivo. Meglio aspettare invece di aver digerito almeno un po’. Il secondo consiglio è di cercare di fare la pennichella alla stessa ora, in questo modo il nostro corpo si abituerà alla nuova routine. Saremo certamente più vigili e scattanti dopo il pisolino. Molti dicono mezz’ora, ma ecco quanto dovrebbe durare: sarebbe meglio impostare la sveglia dopo 20 minuti di sonno, per poter beneficiare al massimo del sonnellino.

Teniamo presente, però, che il pisolino pomeridiano non può assolutamente sostituire una buona notte di sonno. Dormire a sufficienza durante la notte è fondamentale per il nostro benessere e dovrebbe sempre essere una nostra priorità.

