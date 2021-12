Nel periodo natalizio uno degli inconvenienti che dobbiamo fronteggiare più spesso è la cattiva digestione. Dopo un lauto e ricchissimo pasto è normale sentirsi appesantiti e a volte sonnolenti. Può capitare anche di avvertire dolori a stomaco e intestino. Generalmente questo problema si risolve da solo nel giro di un paio d’ore. Ma se vogliamo accelerare il processo, o evitare complicazioni, ci sono alcune semplicissime regole che possiamo seguire per aiutare il nostro corpo a digerire il cibo in maniera ottimale. Vediamo di che cosa si tratta.

Sono queste le tre regole d’oro per una buona digestione dopo i pasti pesanti delle feste

Le regole che ci aiutano dopo un pasto per una buona digestione sono semplici e alla portata di tutti. Sono preziose in qualunque periodo dell’anno, ma specialmente a fine dicembre, quando i pasti pesanti si moltiplicano. Vediamo quindi alcuni consigli per non rimanere bloccati sul divano dopo un lauto pasto. Sono queste le tre regole d’oro per una buona digestione dopo i pasti pesanti delle feste.

La passeggiata postprandiale

Le nonne la sapevano lunga quando ci consigliavano di fare una passeggiatina dopo un pasto abbondante. Sforziamoci quindi di alzarci da tavola e fare due passi dopo pranzo. Non facciamo movimento intenso, basterà mantenerci in posizione eretta per stimolare il nostro apparato digerente. Facciamo quindi una passeggiata distensiva dopo il pasto per non rimanere arenati sul divano.

Mantenere la postura corretta

Non rannicchiamoci in posizione fetale sul divano dopo un cenone delle feste e cerchiamo di stare belli dritti a tavola. Una postura corretta è fondamentale per aiutare il nostro stomaco a digerire correttamente quello che abbiamo mangiato. Stiamo quindi ben dritti, sia a tavola che dopo aver consumato il pasto. Il nostro stomaco ci ringrazierà.

Le emozioni influiscono sulla digestione

Le buone regole per una digestione corretta non riguardano soltanto il nostro corpo. Anche la mente è importante, e per essere più precisi, le emozioni. Quante volte ci è capitato di avere mal di pancia dopo un’arrabbiatura o uno stress? O di avvertire disturbi fisici in un periodo in cui ci sentiamo particolarmente ansiosi? Avere uno stato d’animo calmo e rilassato è importantissimo per una corretta digestione. Cerchiamo quindi di evitare le discussioni nel periodo natalizio. Importante anche preparare per tempo menu e regali, onde evitare ansia e stress dell’ultimo minuto.

