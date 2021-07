Una fama non proprio lusinghiera ruota attorno alle arachidi, o noccioline americane. Questo alimento viene spesso associato unicamente a uno snack salato o a una crema estremamente grassa (il burro d’arachidi). In verità, le arachidi sono prima di tutto un legume e, prima di subire i processi di trasformazione, sono fonte privilegiata di importanti qualità nutritive. Molti credono faccia solo ingrassare ma questo legume è un’esplosione di magnesio e potassio e, se mangiato con criterio, diventa uno dei più importanti integratori naturali.

I numeri delle arachidi

Partiamo sfatando un mito: non è vero che le arachidi sono uno dei motivi principali della ritenzione idrica. L’arachide non è affatto ricca di sodio, ma lo diventa soltanto dopo aver passato i processi industriali che la trasformano in uno snack da divano. I numeri delle arachidi sono ben diversi.

Come tutti i legumi, sono ricchi di proteine (29 grammi all’etto), vitamine e sali minerali. Dodici arachidi contengono circa il 13% del fabbisogno giornaliero di fibre, il 33% di quello di rame e il 22% di quello di vitamina E. Unica reale controindicazione è il tasso di lipidi e calorie, molto alto rispetto agli altri legumi. Per questo motivo il consumo di arachidi va comunque limitato non più di 30 grammi al giorno. Questo quantitativo, come accennato, è ottimale per rendere le arachidi un toccasana per il nostro organismo.

Molti credono faccia solo ingrassare ma questo legume è un’esplosione di magnesio e potassio

100 grammi di arachidi contengono un’ingente quantità di magnesio e potassio. Parliamo di 285 milligrammi di magnesio e ben 680 milligrammi di potassio. Questi due minerali, com’è noto, sono fondamentali per varie funzioni dell’organismo.

Il potassio regolarizza la pressione cardiaca e l’attività del cuore. favorisce la produzione di energia e mitiga la sensazione di stanchezza e affaticamento muscolare. Il magnesio, al contempo, stimola il metabolismo e innalza le difese immunitarie. Migliora la lucidità e aiuta il corpo a liberarsi delle tossine.

Mangiamo una manciata di arachidi, possibilmente al naturale (non salate), insieme a un frutto, per un paio di volte al giorno. È uno snack sano e ricco di nutrienti indispensabili.

