Fegato e reni sono organi il cui corretto funzionamento è essenziale per avere un buon tenore di vita. Il fegato si occupa prevalentemente di sintetizzare le proteine, produrre bile e ripulire il sangue da scorie e tossine.

Allo stesso modo, i reni sono dei depuratori naturali in grado di filtrare circa 180 litri di sangue al giorno. L’opera di filtraggio è essenziale per mantenere in equilibrio la presenza di sali minerali e acqua nel nostro organismo.

Ma una dieta non sana e, a volte, l’assunzione sconsiderata di medicinali, possono appesantire fegato e reni al punto da comprometterne il funzionamento. Per far tornare ogni cosa al suo posto non c’è nessun rimedio migliore di un’alimentazione mirata e ricca di barbabietola, finocchi e cetrioli. 3 porzioni al giorno di queste 3 verdure depurano velocemente fegato e reni e ristabiliscono la loro corretta funzione.

Le 3 verdure amiche di fegato e reni

La barbabietola è ricchissima di antiossidanti, su tutte la betalaina, che interviene direttamente per ristabilire un livello accettabile di enzimi epatici. Quindi, è un antinfiammatorio naturale che cura le infiammazioni del fegato. Inoltre, la barbabietola è ricca di potassio e ha un potere diuretico che stimola la funzionalità dei reni.

Sempre per la sua azione depurativa e diuretica è celebre il cetriolo. Ricco di fibre, vitamine e sali minerali come magnesio e potassio, anche il cetriolo è un depuratore naturale. È uno degli alleati principali nella lotta contro le scorie che si depositano in fegato e reni.

Caratteristiche simili sono quelle del finocchio. Questa verdura è sempre ricca di fibre e di flavonoidi, sostanze fondamentali per la buona salute del fegato e per ripulire i reni. 3 porzioni al giorno di queste 3 verdure depurano velocemente fegato e reni senza bisogno di ricorrere a diete detox a base di tisane.

La regola generale per scegliere i cibi amici di fegato e reni

In generale, quando abbiamo bisogno di disintossicare il fegato e i reni dobbiamo mangiare spesso cereali, frutta e verdura. La regola da seguire è sempre quella di prediligere alimenti che contengono una grande quantità di acqua. Infatti, i diuretici naturali sono i migliori alleati di questi importantissimi organi.

