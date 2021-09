Sapere le proprietà e i valori di un determinato alimento o di una bevanda può essere una grandissima arma per proteggere la nostra salute. Lo abbiamo visto, per esempio, nel nostro precedente articolo “Stop a glicemia alta, invecchiamento della pelle e problemi intestinali con questo frutto gustosissimo”. O anche in “Attenzione perché questa bevanda che prendiamo ogni mattina alza la glicemia così”, ne abbiamo avuto la riprova. Oggi l’argomento rimane pressoché lo stesso. Vogliamo, infatti, indagare alcune proprietà di una verdura molto consumata nelle case degli italiani. L’obiettivo sarà capire quando questo cibo, che tutti consigliano per i grandi benefici che può dare all’organismo, potrebbe invece ritorcersi contro di noi.

Molti consumano tantissimo questa gustosa verdura senza sapere che potrebbe creare problemi alla tiroide

Parliamo oggi di tiroide e di come proteggerla al meglio per non incorrere in spiacevoli sorprese. Questo è certamente un argomento che interessa e coinvolge tantissime persone. Quindi potrà rivelarsi molto utile. A spiegare esattamente la situazione è la Fondazione Veronesi, che mette in evidenza alcuni alimenti che potrebbero interferire con il funzionamento corretto della tiroide. Si chiamano cibi gozzigeni, con particolare riferimento al gozzo, ossia l’aumento del volume della tiroide. In questi casi, alcuni alimenti interferiscono con l’assorbimento dello iodio, indispensabile per far funzionare quest’area in maniera corretta e sicura. Infatti, la mancanza di questa sostanza fa produrre alla tiroide meno ormoni, creando conseguenze che possono condurre a patologie spiacevoli. Le patologie che interessano questa zona del corpo, infatti, sono molteplici come ben sappiamo. Perciò, è corretto avere un occhio di riguardo, in modo tale da tenere la situazione sempre sotto controllo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qual è la verdura “gozzigena” che in questo caso dovremmo evitare per stare più tranquilli e proteggere la tiroide

Abbiamo dunque capito che, per cercare di mantenere un corretto funzionamento della tiroide, dovremmo cercare di evitare alcuni alimenti. Ovviamente, nelle persone sane, che non hanno mai avuto problemi in questo campo, la situazione è decisamente più leggera. Dunque, non ci sarà troppo bisogno di allarmarsi. Ma, soprattutto se dovessimo già avere avuto delle disfunzioni della tiroide, dobbiamo fare attenzione. E, inaspettatamente, dovremmo limitare fortemente il consumo di spinaci. Infatti, molti consumano tantissimo questa gustosa verdura senza sapere che potrebbe creare problemi alla tiroide. Questo perché gli spinaci sono considerati alimento gozzigeno, nonostante apportino tanti altri benefici all’organismo. Avendo questa informazione, la cosa migliore in assoluto sarà parlare con il proprio medico curante. In questo caso capiremo se e quanto limitare il consumo di spinaci, in modo tale da proteggere la salute della nostra tiroide.

Approfondimento

Se anche tu hai questo problema, non mangiare mai zenzero!