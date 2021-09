L’Italia è ricca di bellezze ineguagliabili. E conoscerle tutte può davvero diventare un’impresa. Ma sicuramente, cercando di scoprire alcuni luoghi nascosti, potremo trovare quello che stiamo cercando. Per esempio, non tutti sanno che nella Capitale ci sono alcuni piccoli tesori da scoprire. È vero che Roma è costellata di meraviglie e che sarebbe difficile anche per un locale vederle tutte. Ma è altrettanto vero che possiamo quantomeno provare a scovare ogni piccolo dettaglio per ampliare la nostra conoscenza in merito a una delle città più belle del Mondo.

Praticamente nessuno conosce questo segreto di Roma ma tutti ne rimarrebbero subito affascinati

La festa degli innamorati è ancora lontana e dovremo aspettare un bel po’ per poterla festeggiare. Molti non vedono l’ora di vedere il 14 febbraio sul proprio calendario per celebrare il loro amore solido o nuovo. Altri, invece, cercano in tutti i modi di evitare questa festività specifica, poco interessati a fare qualcosa di speciale proprio in questo giorno. Intanto, per capire come è nata questa festa, potremo consultare il nostro precedente articolo “Le vere origini nascoste dietro la festa di San Valentino”, dove ne spieghiamo nel dettaglio le origini. E a questo ci vogliamo ricollegare per consigliare, a chiunque ami questa festività (o anche a chi non riesce a sopportarla), un luogo che è connesso con il 14 febbraio.

Il teschio di San Valentino, nella Capitale troviamo questa reliquia poco conosciuta ma davvero suggestiva

Roma è davvero famosa in tutto il Mondo. E siamo certi che ogni straniero la conosca, se non alla perfezione, almeno in modo superficiale. Ma anche per i locali, ci sono dei segreti che sembrano irraggiungibili. E se vogliamo davvero vivere la Capitale d’Italia, dovremmo cercare di svelarli tutti. Tra questi abbiamo proprio il teschio di San Valentino, una reliquia che sarà possibile trovare nella Chiesa di Santa Maria in Cosmedin. E davvero, praticamente nessuno conosce questo segreto di Roma ma tutti ne rimarrebbero subito affascinati! Se la Chiesa non ci suona nuova, questo è del tutto normale.

Si tratta, infatti, del luogo che ospita la Bocca della Verità, ben più conosciuta a locali e non. Il teschio, invece, è decisamente più nascosto. Potremo ammirarlo chiuso in una teca. E anche questa non è esattamente esposta. È collocata in una piccola cripta. La leggenda vuole che questo teschio sia collegato al San Valentino della festa degli innamorati, ma non ci sono assolutamente prove a riguardo. Allo stesso tempo, è una visione talmente suggestiva e interessante, che sarebbe un vero e proprio peccato non andare per dare un’occhiata.

