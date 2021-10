Si desidera essere sempre perfette? Un look non troppo impegnato all’apparenza? E allora perché molte snobbano questi jeans che enfatizzano la silhouette e sono perfetti per le over 50, sono poche le persone che li indossano eppure sono meravigliosi. Quindi se desideriamo un look glamour ed elegante è necessario portare alla ribalta questi pantaloni, anche perché stanno bene a tutte. Se vogliamo invece un riassunto di tutto ciò che andrà di moda in questo autunno: dalle scarpe al cappotto ecco cosa indossare per questa stagione.

Slanciano la figura della donna, enfatizzano il corpo nei punti giusti, le gambe sembrano più magre, c’è qualcos’altro che dobbiamo aggiungere? Possono essere indossati sia in versione casual sia in versione elegante. Quindi magari li possiamo indossare al lavoro, poi cambiamo scarpe, top e siamo pronte per andare a fare aperitivo post lavoro.

I magici jeans da indossare questo autunno sono i denim flare jeans. Questi esistono in varie colorazioni: dal blu profondo fino al celeste, passando per i toni sfumati del denim. I flare jeans si possono quindi abbinare con una camicia e una blazer magari leggermente over. Oppure li possiamo abbinare con una T-shirt, ma possono andare benissimo anche semplicemente con una felpa. Inoltre i flare jeans si possono abbinare a delle scarpe con il tacco, magari degli stivali, oppure ad una semplice sneakers bianca.

Alcune proposte

Vediamo allora alcune proposte da indossare quest’autunno. Dei jeans pazzeschi sono quelli azzurri di Chloé. Questi presentano una svasatura vistosa dal gusto rétro, sono realizzati in denim di misto cotone stretch, sono a vita alta con dei ricami bianchi nelle tasche frontali.

Gucci propone un jeans flared morbido in una colorazione sfumata effetto stonewashed. Ma propone anche dei pantaloni in twill di cotone bianchi. Sullo stesso stile del jeans di Gucci, ci sono quelli di Isabel Marant. Jeans in denim di puro cotone caratterizzati dal classico lavaggio blu medio con sbavature di colore sulle cosce ed effetti dégradé vintage lungo le gambe.

Silhouette impeccabile dal fascino seventies sono i jeans neri di FRAME dal taglio flared. Un capo veramente eccezionale che slancia la figura femminile. Fantastici se abbinati con uno stivale e un blazer a contrasto. Altro jeans dal sapore rétro sono quelli azzurri di Balmain. Modello in denim di cotone non stretch con vita alta e taglio flared. Ed ecco allora alcuni jeans flared da poter indossare perfetti per ogni tipo di occasione.

