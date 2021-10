Siamo ufficialmente entrati nella stagione autunnale: infatti il sole ha lasciato il posto alla pioggia e si nasconde timido dietro le nuvole grigie. E allora come possiamo vestirci? Dalle scarpe al cappotto ecco cosa indossare per questa stagione secondo la moda autunno-inverno 2021.

Questo è il periodo dell’anno dove nessuno sa come vestirsi. E quindi si vedono in giro persone con il cappotto, altre invece con i bermuda. Ognuno fa un po’ come vuole, come d’altra parte è giusto che sia. Ma diciamo che vedendo la situazione da fuori uno potrebbe rimanere un pochino sorpreso. Si possono incontrare nello stesso istante una persona con la giacca pesante e una persona in T-shirt e pantaloncini.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Lo sappiamo bene tutti che questo è solo un periodo e che presto, chi più chi meno, inizieremo ad indossare capi invernali. Ma quali bisogna indossare per essere alla moda? O comunque quali sono i capi che vanno di moda?

Dalle scarpe al cappotto ecco cosa indossare per questa stagione

Dunque è arrivato il momento di fare un mega riassunto di tutto ciò che andrà di moda: dalla testa ai piedi. Un po’ come avevamo fatto con i cappotti: infatti se indecise sul cappotto per l’autunno, ecco un riassunto di tutti quelli che andranno di moda.

Partiamo allora dal basso. Le scarpe di stagione saranno gli stivali. Infatti di moda andranno gli stivali alti fino al ginocchio. Per chi non ama lo stivale troppo alto c’è anche la versione che copre la caviglia, come quelli di Bottega Veneta.

Tornano le gonne e questa volta saranno mini. Ma ci sono anche le gonne lunghe, e queste in particolare saranno di jeans. Il pantalone invece sarà leggermente over sulle gambe ma a sigaretta. Nell’aria, o meglio sulle passerelle, c’è odore di vita bassa. Basta prendere ad esempio la sfilata di MiuMiu di ieri sera a Parigi. Un tripudio di gonne mini e vita bassa. La Signora (Miuccia Prada, ndr) forse ci sta dicendo qualcosa?

Tornano anche le giacche anni 80. Quelle con le maxi spalline, quindi se le abbiamo nell’armadio è sicuramente il momento giusto per tirarle fuori. La maglieria torna sulla cresta dell’onda, questa volta però quella di lusso. Infatti sì a filati pregiati che accarezzano la pelle. Con le borse invece potremo giocare di più. Ad esempio per la nuova stagione possiamo scegliere queste comodissime borse in versione maxi o mini super alla moda. Oppure possiamo scegliere delle comodissime Tote bag, molto usate per l’ufficio.

Approfondimento

Non è assolutamente autunno senza questi pantaloni super comodi e che vanno sempre di moda