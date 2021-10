C’è casa che è un casino. Sempre in disordine e piena di oggetti. Come possiamo renderla un pochino più ordinata? Ecco i primi oggetti di cui dobbiamo liberarci per fare spazio in casa. La casa è il nostro luogo, e soprattutto in questo periodo lo abbiamo capito molto di più. Spesso e volentieri però si trasforma in una specie di magazzino. Come se fossimo degli accumulatori seriali. In realtà non è così, ma semplicemente con il tempo acquistiamo oggetti senza poi buttarli. A volte abbiamo anche dei luoghi specifici della casa dove teniamo le cose vecchie, luoghi che potrebbero essere usati per altro.

Il famoso decluttering fa bene anche allo spirito

Stiamo parlando del decluttering. Questa pratica consiste nel dare addio a tutto ciò che non si usa più. Tutto ciò che è superfluo. Ora questo non significa che bisogna buttarlo. Ad esempio per quanto riguarda i vestiti, sicuramente alcuni possono essere regalati a chi ne ha bisogno, altri possono essere messi in vendita, ad esempio su Vinted. Il decluttering va fatto per ogni zona della casa, quindi cucina, camera da letto, bagno e via discorrendo. Vediamo allora un pochino quali sono gli oggetti da cui partire.

Ecco i primi oggetti di cui dobbiamo liberarci per fare spazio in casa

Partiamo dalla zona bagno. Il bagno, può sembrare strano, ma è uno dei luoghi dove si accumulano più cose. Per questo infatti la prima cosa da fare è prendere tutto ciò che c’è in bagno e tirarlo fuori dai vari cassetti. Ora quello che bisogna fare è controllare la data di scadenza di ogni oggetto. Infatti make-up, creme, rossetti, ombretti o fondotinta hanno una data di scadenza. Tenere in bagno prodotti scaduti occupa solo spazio, e di prodotti scaduti in bagno se ne trovano.

Passando alla camera da letto basta aprire l’armadio e tirare fuori tutti i vestiti. Se non siamo pronti a fare un decluttering vero, possiamo partire dai vestiti rotti. Infatti molte volte nei nostri armadi ci sono magliette rotte, pantaloni bucati, ma anche calzini e mutande. Questi possiamo tranquillamente farli sparire.

La zona cucina è forse quella più complessa, perché tutto sembra utile, magari più in là, ma può sempre tornare utile. Diciamo però che se abbiamo tre set diversi di tazzine da caffè, due possono essere utili, la terza forse un pochino meno. Tutto poi dipende dalle dimensioni della cucina. Se possedere tre set di tazzine da 12 in cucina non è un problema, allora va bene. Se iniziano ad occupare un po’ di spazio forse è il caso di regalare via un set.

