Sono degli abiti meravigliosi e moltissime donne li indossano perché ne vanno pazze. Sono eleganti, belli, dalla silhouette perfetta e nascono la pancia. E allora ecco i vestiti da indossare che nascondono la pancia e che fanno impazzire le donne. Analizzeremo vari vestiti: alcuni magari da indossare più la sera, altri invece che possiamo tranquillamente indossare durante il giorno.

Se usati in modo sapiente gli abiti possono essere validi amici delle nostre forme e andranno ad esaltare ciò che amiamo del nostro corpo, o a nascondere ciò che non ci piace. Ad esempio se amiamo il nostro punto vita a clessidra possiamo enfatizzarlo con degli abiti a tubino. Kim Kardashian ha creato un impero su questo, come anche la cantante Iggy Azalea. Con un bel tubino stretto saranno enfatizzati alcuni punti del corpo della donna, mentre altri no. Se invece il nostro obiettivo è nascondere un pochino la pancia anche in questo caso ci sono alcuni abiti che ci aiutano.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco i vestiti da indossare che nascondono la pancia e che fanno impazzire le donne

Vediamo allora alcune forme di abiti che nascondo la pancia, sempre che una voglia nasconderla, va benissimo anche non farlo. Un abito da indossare può essere quello che enfatizza il busto magari con un bel corpetto decorato, stretto sul seno, con la gonna a vita alta in modo da non sottolineare la pancia. In questo modo l’attenzione sarà sulla parte alta del corpo.

Per il giorno possiamo usare un abito chemisier. Questa tipologia di abito è perfetta perché non enfatizza nessuna zona del corpo. Infatti diciamo che cade sul corpo un po’ come una tunica. Quello che possiamo fare è mettere una cintura sotto il seno per sottolineare una zona e nascondere la pancia.

Usato anche da molte star sui vari red carpet è l’abito con un mega scollo. Questo è molto efficace perché raccoglie lo sguardo nella zona del busto, però ad indossarlo deve essere una persona con un bellissimo décolleté e un seno non troppo importante.

Un altro vestito che nasconde la pancetta è quello che ha sfilato a Parigi da Dior, un abito degli anni Sessanta che tornerà di moda.

E infine il vestito a taglio impero. Amatissimo da tante star, molto semplice ed elegante. Un abito che non segna perché largo sui fianchi, ma che enfatizza il seno. Se poi si hanno delle belle gambe si possono scegliere anche gli abiti impero corti o midi, abbinati magari a delle belle scarpe gioiello con il tacco.

Approfondimento

Non è assolutamente autunno senza questi pantaloni super comodi e che vanno sempre di moda