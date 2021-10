Il limone è uno degli agrumi più apprezzati dal Nord al Sud Italia. Viene coltivato sia in vaso che in piena terra, a seconda della zona climatica sarà preferibile l’una o l’altra coltivazione. Dal momento che si tratta di una pianta abbastanza robusta non è difficile coltivarla.

Se curato a dovere questo agrume è in grado di regalare tantissime soddisfazioni. L’aroma intenso dei fiori, infatti, la rende una delle piante più profumate in assoluto. Da non sottovalutare, poi, la produzione di limoni che in alcuni casi potrà essere molto abbondante.

Dal momento che si tratta di frutti utilissimi in cucina, coltivarli autonomamente permetterà anche di risparmiare molto denaro.

Tuttavia, come la maggior parte degli agrumi, il limone non riesce a sopravvivere in caso di gelate prolungate o di temperature troppo basse. Se le temperature scendono sotto lo zero per diversi giorni, infatti, la pianta andrà incontro alla morte.

Questo è il motivo per cui nelle regioni del Nord Italia, esclusa la Liguria, sarebbe preferibile la coltivazione in vaso. Questo tipo di coltivazione, infatti, darà la possibilità di spostare la pianta in caso di freddo intenso.

Chi ha una pianta di limone rigogliosa deve assolutamente fare questo per proteggerla in inverno

Si è, quindi, capito che la pianta di limone è molto sensibile al freddo. Molti sanno che la temperatura perfetta per vedere crescere questa pianta si inserisce tra i 13 e i 30 gradi.

In pochi però sanno quali siano le temperature minime che mettono in pericolo questo agrume. Infatti, anche nel caso di limone in piena terra le temperature non dovrebbero mai scendere stabilmente al di sotto dei sei gradi.

Se, durante l’inverno, le temperature dovessero rimanere per un paio di giorni tra i 6 e gli 0 gradi la nostra pianta comincerà a reagire. La reazione sarà la perdita delle foglie, un meccanismo di protezione che non comporterà danni permanenti. Sarà sufficiente l’arrivo della primavera unito ad una giusta concimazione e irrigazione per vedere la pianta di limone ristabilirsi.

Quando le temperature restano tra gli 0 e i -4 gradi per alcuni giorni il limone reagirà in maniera ancora diversa.

Perderà le foglie, bloccherà la produzione di fiori ma non morirà.

Infine, se la temperatura dovesse scendere sotto i -4 gradi per molto tempo vedremo i rami spaccarsi e la pianta morire. Controllare il meteo e le temperature minime durante l’autunno e l’inverno permetterà di correre ai ripari più velocemente. Ecco perché chi ha una pianta di limone rigogliosa deve assolutamente fare questo per proteggerla in inverno.

Prevenzione

Va premesso che alle latitudini caratterizzate da temperature invernali molto rigide le piante di limone andrebbero coltivate solo in vaso.

Per gli agrumi coltivati in piena terra in zone climatiche favorevoli, tuttavia, si potrà procedere con una pacciamatura. Si consiglia l’utilizzo di corteccia di conifera che, oltre a ridurre gli sbalzi termici e proteggere dal gelo, è utile nella lotta contro le infestanti.

Inoltre, prima dell’arrivo del freddo sarà importante ammendare il terreno con prodotti di qualità.

I limoni prediligono fertilizzanti a lenta cessione come ad esempio i lupini.