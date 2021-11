Il mascara è uno degli strumenti di make up che non manca mai nel beauty case delle donne. Infatti, anche quelle che non si truccano molto e preferiscono uno stile naturale, un po’ “acqua e sapone”, non disdegnano una passata di rimmel sulle ciglia. D’altra parte, è vero che gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma è altrettanto vero che sono anche un potentissimo strumento di seduzione. Fino a qualche anno fa, non vi era una gran varietà in commercio e i mascara erano tutti piuttosto simili. Ultimamente, invece, la gamma dei prodotti si è ampliata notevolmente.

Un fattore che rende felici le più esperte di fashion e make up ma che, altresì, potrebbe mandare in confusione le meno esperte nel settore. Tra l’altro, è bene ricordare che quando si acquista il mascara non vanno soltanto valutati colore e consistenza. Come infatti vedremo a breve, molte ignorano che è questo l’accessorio da considerare con grande attenzione quando si acquista il mascara per uno sguardo profondo, magnetico e sensuale.

L’importanza dello scovolino

Lo scovolino è un accessorio fondamentale in quanto, dalla sua forma e da alcune sue specifiche caratteristiche, dipende la stesura del prodotto e, di conseguenza, l’effetto finale. Si trovano scovolini di vario genere, con setole di varia lunghezza, in diversi materiali e addirittura dalle forme strane. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e capire come fare la scelta più giusta.

Scovolino classico con setole piene e regolari

Molto diffuso, di solito è piuttosto grande e presenta setole piene e un po’ ispide in grado di raccogliere molto prodotto. Particolarmente adatto a chi ha occhi normali, tendenti al grande, e ciglia lunghe e voluminose. Dona un effetto molto denso e voluminoso.

Scovolino curvo a “C”

Piuttosto piccolo, questo scovolino ha le setole disposte in maniera curva e va bene per qualsiasi tipo di occhio. Nello specifico, è molto adatto per chi ha ciglia corte o dritte, perché riesce a sollevarle e ad incurvarle molto, regalando un effetto volumizzante e uno sguardo decisamente sexy.

Scovolino a dentini

In plastica rigida e dotato di tanti piccoli dentini, questo tipo di scovolino separa bene le singole ciglia l’una dall’altra, così da evitare grumi e l’effetto impastato. È consigliato per chi vuole ottenere un risultato extra long, ma al tempo stesso naturale. Rilascia infatti il colore in maniera uniforme ed omogenea.

Scovolino a clessidra

Piuttosto grande e con setole di varia lunghezza, raccoglie tanto prodotto e serve per aumentare il volume. Cattura bene tutte le ciglia e regala un effetto finale pieno e ben definito.

Piumino

Grande e piuttosto panciuto, questo scovolino è perfetto per dare volume alle ciglia e ottenere una super incurvatura. Tuttavia, questo strumento ha però uno svantaggio: essendo così grande, non consente di raggiungere le ciglia corte che si trovano nella parte più interna dell’occhio. Risulta anche abbastanza scomodo per le ciglia del rimo inferiore. Rimane quindi un accessorio perfetto per chi già ha la fortuna di vantare ciglia pressoché impeccabili: folte, lunghe e curve.

A pallina

Tondo e molto piccolo, definisce, infoltisce e separa anche le ciglia più corte. Tuttavia, richiede un lavoro minuzioso poiché è necessario lavorare su singole e piccole sezioni per volta.

