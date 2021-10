Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Di conseguenza, le sopracciglia ne sarebbero la cornice. Ora che ormai la mascherina è diventata parte costante della nostra immagine quotidiana, gli occhi restano i protagonisti in assoluto del volto. Per questo motivo, è bene valorizzarli al massimo perché rimangono la parte del volto costantemente al centro dell’attenzione. Oltre ad un accurato make-up e alla correzione di eventuali piccoli difetti, come borse e occhiaie, sarebbe bene avere cura delle sopracciglia.

A inizio stagione si parla sempre più spesso di mode e tendenze. Per tal motivo, quest’oggi, gli Esperti del settore Moda & Beauty di ProiezionidiBorsa, punteranno i riflettori proprio sulle sopracciglia. Infatti, dopo aver parlato di colori smalto top, tagli di capelli strategici e il grande ritorno di scarpe particolari, andremo a spiegare come avere sopracciglia al top seguendo queste tendenze glam che spopoleranno in autunno/inverno.

Un tuffo negli anni Novanta

Si sa che le mode tornano ciclicamente. Per quanto riguarda le sopracciglia, potremmo parlare di un salto nei mitici anni Novanta, quando il trend le voleva sottilissime. Le sopracciglia sottili starebbero infatti avendo ancora successo. Una linea diagonale con andamento rivolto verso l’alto. Realizzato con cura, questo tipo di arco sopraccigliare creerebbe anche un immediato effetto lifitng perché “alza lo sguardo”. Attenzione però a non esagerare. Sarebbe bene infatti cercare di conservare il più possibile la naturalezza dello sguardo.

Sopracciglia al top seguendo queste tendenze glam che spopoleranno in autunno/inverno

E dopo un revival del passato, passiamo a tendenze più attuali.

Le Boy brows, al contrario di quanto appena visto, sono sopracciglia folte e piuttosto grosse. Quasi maschili, donano un effetto molto naturale. Questo stile pare piaccia molto alle più giovani. Non tutte però se lo possono permettere, occorre infatti avere una naturale predisposizione di base, ovvero una peluria abbastanza folta.

Altro grande successo per l’ormai stagione fredda sono le Soap Brows. Già amatissima nel 2020, questa tecnica potrà continuare a spopolare.

Si tratta di sopracciglia folte e un po’ cespugliose che, allo stesso tempo, mantengono un aspetto leggero e delicato. Si ottengono semplicemente con uno spazzolino e con acqua e sapone. Molto naturali, le Soap Prows aprirebbero e solleverebbero lo sguardo.

Per chi sa osare

Concludiamo ora con delle mode perfette per chi ha carattere e non ha paura di osare.

Le Bleached Brows regalano un risultato altrettanto forte (o forse di più). I peli dell’arco sopraccigliare vengono schiariti moltissimo, tanto da divenire quasi invisibili.

Infine, per le serate speciali, sono perfette le “disco brows” che prevedono l’applicazione sulle sopracciglia di pigmenti o polveri che contengono brillantini.

Per qualsiasi scelta, è sempre buona norma rivolgersi ad un valido centro estetico, dove esperti professionisti sapranno consigliare lo stile più adatto per ogni tipo di volto.