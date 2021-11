Bitcoin tornato ancora una volta sopra 65.000 dollari: quali prospettive?

La criptovaluta più famosa, il Bitcoin, è tornato ancora una volta sopra quota 65.000 dollari e ci si chiede quali siano le prospettive future. Si tratta di livelli preoccupanti per l’economia o è il vero inizio della grande salita?

Il Bitcoin segna nuovi massimi e continua a salire. Sono livelli ancora accettabili per il suo valore o questi livelli cominciano dare forti segnali di preoccupazione?

Le ipotesi sono contrastanti: secondo alcuni queste nuove monete “non valgono nulla e non creano ricchezza”. Anzi consumano veramente moltissima corrente elettrica e potrebbero nel futuro non essere più sostenibili.

Eppure queste nuove monete hanno assorbito somme molto significative degli investimenti mondiali.

Quanti soldi ci sono nelle monete virtuali?

Tantissimi forse troppi, miliardi di dollari sono stati tesaurizzati in queste monete virtuali.

In molti hanno provato a fare questi conteggi ma i risultati sono davvero giganteschi.

Chi ha provato a fare questa operazione di calcolo, è arrivato alla conclusione che con la cifra di 40.000,00 dollari, in queste monete vi erano oltre mille miliardi di dollari ma è sicuramente stata una stima calcolata per difetto.

Oggi con questa moneta con un valore di oltre 60.000,00 dollari siamo a fare i conteggi con delle cifre maggiorate di oltre il 50%.

Quindi, tenendo ferma questa ipotesi, le monete virtuali assorbono oltre 1.500 miliardi di dollari, una cifra di tutto rispetto.

Se questo capitale fosse stato riversato nella Borsa, questa sarebbe cresciuta in maniera più repentina di quanto non sia avvenuto dopo il crollo per gli eventi legati alla pandemia da Covid 19.

Se improvvisamente tutti questi investitori uscissero da questo nuovo business virtuale, il crollo potrebbe contagiare anche le borse mondiali?

Una crisi in questo settore avrebbe un effetto a catena anche nel sistema finanziario reale?

Qualcuno comincia a porsi queste domande e gli scenari sono davvero preoccupanti, soprattutto su quanti miliardi di dollari potrebbero essere bruciati in solo poche ore.

Altri, contrariamente, denominati i “profeti” della moneta virtuale, sostengono che siamo solo all’inizio delle loro previsioni. Secondo tali analisi questa moneta potrà arrivare tranquillamente e superare abbondantemente il valore di 100.000 dollari entro poco tempo.

Chi aveva predetto che una cifra di 250.000 dollari per Bitcoin poteva essere un evento possibile, si può considerare tra “quelli che la sanno lunga”.

Bitcoin tornato ancora una volta sopra 65.000 dollari: quali prospettive?

Probabilmente sono persone che conoscono molte bene l’intricato sistema di questa nuova valuta e del sistema delle Blockchain.

Nessuno ha la sfera di cristallo, anche Nostradamus probabilmente non avrebbe scommesso su queste nuove monete virtuali. Eppure chi ha avuto fiuto e ha scommesso sul Bitcoin per adesso è stato vincente.