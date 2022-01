L’inizio del nuovo anno coincide anche con un rinnovamento delle tendenze e dei trend nel mondo della moda. Uno degli appuntamenti immancabili è quello per scoprire il colore dell’anno scelto dall’azienda statunitense Pantone LLC. Dunque scordiamoci dei soliti noiosi abbinamenti, ecco il colore pantone del 2022 che dona principalmente a chi ha queste caratteristiche. Vediamo insieme qual è e chi dovrebbe assolutamente indossarlo.

I vecchi pantoni dell’anno appena trascorso

Durante l’anno scorso i colori dominanti sono stati il grigio “Ultimate Grey” (17-5104) e il giallo “Illuminating” (13-0647). Insieme questi due colori, quasi opposti, creano un abbinamento interessante che va anche ad assumere diversi significati. La solarità del giallo infatti spezza la monotonia e la sobrietà dell’altro, conferendogli una nota di positività e allegria. Invece il grigio tende a dare concretezza alla sua controparte spensierata e vivace. Questo è stato il messaggio che il colosso ha voluto trasmettere con questa scelta in occasione del primo anno di consapevolezza dopo la pandemia.

Scordiamoci dei soliti noiosi abbinamenti, ecco il colore pantone del 2022 che dona principalmente a chi ha queste caratteristiche

Stiamo parlando del “very peri” (17-3938), ovvero di un violetto caldo con sfumature rosse. Viene definito “un blu pervinca” e a livello simbolico rappresenta l’estro e la creatività, caratteristiche essenziali per attraversare il momento di transizione che tutti noi stiamo vivendo. Questo ha destato molto scalpore anche negli scorsi mesi perché è stato indossato in anticipo dalla popstar Lady Gaga in occasione della premiere del film che l’ha vista protagonista, “House of Gucci”. Questo infatti tutti lo considerano il film dell’anno e sta spopolando per il cast stellare e la storia di amore, sangue e soldi. I guru del beauty però hanno affermato che le persone che valorizza di più sono quelle che appartengono al tipo “primavera”. Se si vuole scoprire di che cosa si tratta, consigliamo di leggere il seguente articolo: “come far risplendere il viso con l’armocromia”. È sconsigliato invece a chi ha un sottotono freddo e lunare, ma risulta deleterio a chi ha poco contrasto fra il mix di pelle, occhi e capelli.

I possibili abbinamenti del very peri

Un modo particolare per accoppiare questo colore molto particolare consiste nell’affiancarlo a delle tonalità ugualmente calde. A questo proposito potrebbe essere molto interessante farlo con un color cammello, caffè o con un beige.

