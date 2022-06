Il famoso concetto secondo il quale bisognerebbe consumare più energia di quanta se ne introiti, ha una base veritiera.

Il dispendio calorico è molto importante durante un processo di perdita di peso. Alcuni sport sono decisamente meglio di altri per perdere peso, perché permettono un consumo di energia maggiore.

Affinché ci sia un dimagrimento efficace, bisognerebbe innanzitutto alimentarsi in modo sano, perché l’80% del lavoro si fa a tavola. Una dieta sana dovrebbe prevedere verdure, pesce, poca carne bianca e tante fibre.

Lo sport giusto per perdere peso, invece, dovrebbe essere un mix di lavoro aerobico e anaerobico. Il secondo permette di allenare e rafforzare i muscoli, in modo tale che si possano consumare energia anche a riposo.

Ma tra gli sport aerobici qual è il migliore per perdere peso? Scendiamo nei dettagli di questo interessante argomento, soprattutto ora che l’estate è alle porte.

Il segreto per consumare velocemente ed efficacemente le calorie e dimagrire prima dell’estate potrebbe essere a portata di tutti

Lo sport aerobico migliore per consumare calorie e perdere peso è la corsa, prestando attenzione ad utilizzare le scarpe adatte per farlo, in modo da proteggere le caviglie.

Con questo sport non solo si perdono i chili rapidamente, ma si possono rafforzare anche i propri muscoli.

Per fare in modo che la corsa non sia inutile e che porti a risultati ottimali, sarebbe meglio non correre a stomaco pieno, perché in questo caso la combustione dei grassi diventerebbe più lenta.

Quindi il primo consiglio è evitare di correre a stomaco pieno, soprattutto evitare di mangiare carboidrati prima dell’allenamento, altrimenti quello che si consumerà durante lo sport saranno gli zuccheri introitati con il cibo.

Questo consiglio vale solo per uno jogging moderato. Se invece ci si allena intensamente, con corsa veloce e quotidiana, il corpo ha bisogno di energia, preferibilmente sotto forma di carboidrati a catena corta come banane o fibre integrali.

Quali sono i benefici?

Abbiamo visto che la corsa è il segreto per consumare velocemente ed efficacemente le calorie, ma nei dettagli quali sono i benefici di questo sport?

Il consumo calorico durante la corsa dipende innanzitutto da quando è stata l’ultima volta in cui si sono consumati i carboidrati e, in secondo luogo, dipende dall’intensità dell’allenamento. Come regola generale, più a lungo e più velocemente si corre, più si attiva il metabolismo e più calorie si consumano.

Se all’inizio si sente il bisogno di fare frequenti pause di camminata, non bisogna preoccuparsi, è del tutto normale.

La corsa fa bene anche all’anima perché attraverso questo sport si scaricano ansia e tensione e si aumenta la propria serotonina, l’ormone del buon umore.

Dopo la corsa è conveniente mangiare proteine

Dopo l’allenamento, le riserve di nutrienti devono essere riempite, ma non dovremmo farlo con i carboidrati, sarebbe invece ottimale mangiare proteine.

Questo perché il corpo continua a bruciare calorie anche a riposo, sino a una o due ore dopo la corsa. Se si mangiano carboidrati, saranno questi ad essere bruciati.

Se, invece si mangiano proteine come tofu, carne magra, pesce, uova, il corpo continuerà a bruciare le riserve di grasso.

Lettura consigliata

Se si lavora a casa allora lo yoga è la soluzione ideale per eliminare i dolori da spalle, collo e schiena