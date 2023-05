Moda sopracciglia primavera estate 2023: ecco come le portano le modelle, ma attenzione alla propria forma del viso!

La moda di quest’anno dà delle indicazioni ben precise su come portare le sopracciglia. Le tendenze più cool sono piuttosto strong. Prima di agire, quindi, è bene pensarci bene e valutare la scelta in base alla propria forma del viso e alla propria fisionomia.

Le sopracciglia sono un elemento del volto molto importante. Incorniciano gli occhi e creano (o meno) armonia all’espressione generale del volto intero. Proprio per questo motivo, ognuno dovrebbe scegliere la forma delle sopracciglia in base alle proprie caratteristiche fisiognomiche, esattamente come si fa nella scelta degli abiti e dei colori. Tuttavia, proprio come accade per unghie e make up, anche le sopracciglia sono soggette alle mode.

Moda sopracciglia primavera estate 2023: le ultime tendenze

Per la bella stagione di quest’anno ci sono vari modi per portare le sopracciglia. Partiamo dalle fluffy brows. In questo caso, le sopracciglia sono spesse e piuttosto folte. Se non le si hanno così di natura, bisogna ricorrere alla laminazione e all’extension. Nonostante la quantità, le fluffy brows vanno portate ordinate e ben pettinate all’insù, e poi fissate con gel, cere e lacche apposite. Il risultato finale è un effetto “piumato” che regala uno sguardo selvaggio. Tra l’altro, le sopracciglia spazzolate verso l’alto hanno un “effetto lifting” che ringiovanisce e apre lo sguardo.

La seconda tendenza della moda sopracciglia primavera estate 2023 è molto strong. Si tratta della decolorazione delle sopracciglia. In pratica, tinte di biondo platino o di color ghiaccio, le sopracciglia è come se non ci fossero. L’effetto finale è molto forte perché l’assenza di sopracciglia, anche se solo simulata dalla decolorazione, può cambiare di molto la percezione del volto nel suo complesso. Una scelta quindi davvero molto impegnativa. Prima di agire con la decolorazione, è importante tener conto che poi, per tornare al proprio colore normale, servono almeno quattro mesi. Si può però ottenere un effetto simile alla decolorazione applicando un correttore ad alta coprenza.

Infine, la moda sopracciglia primavera estate 2023 prevede anche le thin brows, ovvero le sopracciglia sottilissime, come quelle in voga negli anni Novanta. Anche in questo caso, attenzione a non esagerare con la pinzetta perché le sopracciglia ultra sottili non stanno bene a tutte!

Ad ogni volto le sue sopracciglia

Se per le sopracciglia non ci si vuole affidare alle mode, è bene sapere come calcolare la forma giusta di sopracciglia in base al proprio viso. Basta appoggiare una matita in verticale tra la narice e l’angolo interno dell’occhio per sapere il punto esatto da cui farle partire. Per la forma, ecco alcuni esempi pratici: