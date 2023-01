I 5 colori che dettano legge per le unghie invernali son questi, ma occhio a chi stanno bene

Quali sono i colori alla moda per le unghie dell’inverno 2023? Qual è la manicure più adatta da sfoggiare in pieno inverno? Colori vivaci e brillanti per rallegrare il mood oppure tinte un po’ più lugubri in perfetta sintonia con il primo mese dell’anno? Ne parliamo in questo articolo

Eccoci arrivati a metà gennaio. Dopo aver riposto nell’armadio i look sfavillanti delle feste o gli outfit particolari indossati per festeggiare la fine dell’anno, è ora di pensare alla moda di stagione. Tutte, sicuramente, ormai sapranno che il magenta è il colore del 2023. Una tinta vivace, via di mezzo tra rosso e fucsia, che sta praticamente invadendo ogni settore fashion. In questo approfondimento ci occuperemo di manicure e, in particolare, andremo ad analizzare alcune tinte molto glamour che si intonano alla perfezione con la stagione che stiamo vivendo.

Ecco quali sono i 5 colori che dettano legge per le unghie invernali

Cominciamo con un evergreen: il nero assoluto. Con questa tinta difficilmente si sbaglia. Delinea un look fine e pulito ma con un tocco lievemente sopra le righe. Per un effetto finale lucente, ultimare la manicure con un finish ultra-lucido. In generale, col nero non si sbaglia mai perché sta bene a tutte. Lo stesso vale per le unghie. Via libera quindi alla nail art total black con unghie lunghe o corte e su qualsiasi carnagione.

L’intramontabile rosso

Le unghie laccate di rosso sono un classico che difficilmente tramonterà. Per la stagione invernale è bene puntare sulle sfumature più scure, intense e profonde del rosso. Ottimi quindi il bordeaux, il prugna scuro e il vinaccia. Stanno bene sulla pelle diafana con sottotono freddo. Meglio invece evitare il classico rosso Ferrari e attendere temperature più miti per sfoggiarlo.

Qualche consiglio per sfoggiare unghie blu e verdi

Vediamo ora dei colori un po’ più insoliti per la manicure. Il blu notte e il blu navy sono colori molto romantici che riflettono il buio e il freddo di questo periodo dell’anno. Un colore scuro e intenso, che sta bene sui sottotoni caldi.

Volendo, è possibile donare un punto luce rifinendo un’unghia per mano con del glitter argentato.

L’accoppiata blu e argento è sempre molto elegante e raffinata.

Molto in auge e in perfetto trend con il mood stagionale è il verde muschio, ideale nella variante con una finitura vetrosa. Una tinta molto particolare e non semplicissima da portare che sta bene soprattutto sugli incarnati più chiari e unghie di media lunghezza con taglio squadrato.

Grigio carbone per un look super raffinato

Nota anche come ardesia o grigio scuro, questa tinta è perfetta per dar vita a unghie olografiche. Per un effetto molto glamour, optare per tonalità scintillanti e finish lucidi. Come il nero, anche il grigio carbone sta bene praticamente a tutte e su tutti i tipi di unghia.

Ecco, dunque, quali sono i 5 colori che dettano legge per le unghie invernali. Ma prima di farsi trascinare dalla moda, consideriamo bene le nostre caratteristiche fisiche per capire se si intonano a noi oppure no. Saremo sicure di essere perfette!