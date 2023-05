5 cibi da asporto da ordinare per non ingrassare: uno è il preferito di Belén ed è perfetto per affrontare la prova costume

Cibi da asporto da ordinare per non ingrassare-proiezionidiborsa.it

Molti di noi vivono una vita frenetica e piena di impegni e hanno pochissimo tempo per cucinare. Per questo motivo spesso ricorrono ai servizi da asporto per pranzo o cena. È il momento di capire quali sono i piatti da ordinare per mantenere la linea e provare a dimagrire.

Gli anni di pandemia sono stati davvero terribili ma ci hanno insegnato alcune cose molto utili. Una di queste è usare la tecnologia e le app per fare soldi o per risolvere alcuni problemi quotidiani. App che ancora oggi usiamo spesso per ordinare il pranzo o la cena da asporto. Oggi parleremo proprio di questo e sfateremo il falso mito che su ordinazione si possano mangiare solo piatti spazzatura. Stiamo infatti per scoprire 5 cibi da asporto da ordinare per non ingrassare. Tra questi c’è anche il preferito di Belén Rodriguez ed è perfetto se stiamo cercando di dimagrire in vista della prova costume.

Il piatto da asporto preferito di Belén? Il poke hawaiano

Belén è uno dei personaggi più attivi sui social network e spesso svela i suoi segreti di bellezza. Alcuni riguardano i suoi allenamenti per rassodare gambe e glutei. Altri la sua dieta quotidiana. Poco tempo fa ha pubblicato un post sul suo pranzo. Ovvero la foto di un poke a base di fave, salmone e cavolo a condire una base di riso.

Il poke è uno dei piatti in vetta alle classifiche delle richieste dei servizi di delivery. E con quella scorta di fibre è perfetto per perdere qualche chilo in vista della prova costume.

La cucina indiana su ordinazione potrebbe sorprenderci

La cucina indiana è una vera e propria manna dal cielo se vogliamo mangiare sano e con poche calorie. Attenzione, però, a scegliere i piatti giusti da ordinare e di evitare fritti, burro e latticini assortiti. Tra le migliori opzioni ci sono il pollo tandoori e il Dahl di lenticchie. Hanno cotture poco “pesanti”, sono ricchi di fibre e proteine e ci sazieranno velocemente.

Cucina cinese e giapponese? Sì. Ma scegliamo i piatti giusti

La cucina cinese e quella giapponese sono ormai entrate anche nella nostra cultura. E se impariamo a leggere i menù da asporto dei ristoranti potremmo trovare cibi perfetti per la linea. Se amiamo il cibo cinese via libera a tutte le tipologie di verdure cotte al vapore. Idem per gli altri cibi preparati con questa cottura, che resta la migliore per conservare le proprietà nutrizionali degli alimenti.

Per gli appassionati di giapponese, invece, una buona scelta è il sushi con le verdure. Se invece vogliamo provare qualcosa di nuovo, spazio all’insalata di alghe e al chirashi, piatto a base di riso e pesce.

5 cibi da asporto da ordinare per non ingrassare: l’insalatone non passa mai di moda

Da qualche anno a questa parte i ristoranti take away hanno finalmente inserito le insalate nei loro menù. Ma soprattutto danno finalmente la possibilità di comporle a nostro piacimento. Non esiste la ricetta perfetta per un’insalata dimagrante, ma alcuni alimenti non possono assolutamente mancare.

Ovvero i cetrioli, perfetti per combattere la ritenzione idrica, le verdure a foglia verde, ricche di fibre e vitamine, e i legumi. A questi aggiungiamo semi oleosi, noci o mandorle. Hanno qualche caloria in più ma sono utilissimi a farci sentire sazi e a velocizzare il metabolismo.