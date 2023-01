Passione per i miniabiti ma non sei molto alta? Niente paura! Ecco i modelli per valorizzarsi e slanciare le gambe

I miniabiti sono tra i capi più apprezzati, ma spesso le più basse ci rinunciano perché temono di apparire ancora più basse. In questo articolo vedremo alcuni accorgimenti da adottare per slanciare la figura e non dover rinunciare ad indossare un abito corto!

Il miniabito è un capo che piace a tutte e difficilmente non va più di moda. È una sorta di evergreen che possiamo sfoggiare tutto l’anno. In base infatti a tessuti e fantasia, ci sono freschi e deliziosi modelli adatti per la primavera/estate, così come modelli adatti per quando fa freddo. In inverno basta infatti optare per tessuti caldi come lana e velluto, calze pesanti, cardigan e altri furbi trucchetti per mostrare le gambe anche quando il termometro scende.

Per scegliere cosa indossare non è sufficiente conoscere le tendenze moda . Per prima cosa, è fondamentale conoscere le proprie caratteristiche fisiche così da scegliere i capi che mettono in risalto i nostri punti di forza e distolgono l’attenzione da eventuali difetti. Sicuramente, nel caso specifico del miniabito, chi ha gambe chilometriche non ha grossi problemi. La cosa si fa un po’ più critica invece per chi non può sfoggiare molti centimetri in altezza. Tuttavia, con i giusti accorgimenti, è possibile indossare miniabiti. Ed anzi, come vedremo a breve, sfruttare questo capo per slanciare la figura!

Passione per i miniabiti ma non sei molto alta? Ecco i modelli da prediligere

Anzitutto, se non si è delle “watusse”, l’ideale è scegliere miniabiti non molto larghi e dalle forme troppo ampie. Queste ultime, infatti, andrebbero a coprire totalmente la linea della silhouette, facendola letteralmente “affogare” in un mare di tessuto. Per lo stesso motivo, evitare anche i tagli squadrati. Dal punto di vista dell’osservatore, la figura risulterà infatti tozza e larga. Per conferire una linea più longilinea, basta semplicemente puntare su modelli che segnano lievemente il punto vita e i contorni principali del corpo.

3 consigli strategici per guadagnare centimetri in altezza

Oltre ai modelli su cui puntare, vediamo ora alcuni trucchetti da mettere in atto se hai la passione per i miniabiti ma non sei molto alta. Vediamo allora alcune strategiche astuzie su come indossare gli abiti corti.

Ricollegandoci al discorso del punto vita da sottolineare, potremmo ulteriormente sottolineare i fianchi con una cintura.

L’importanza assoluta delle calzature

La scelta delle scarpe è fondamentale per l’effetto finale che si ottiene indossando un miniabito.

Anzitutto è bene creare un contrasto cromatico tra l’abitino e le scarpe. Un look monocromatico creerà un effetto molto piatto ed anche un po’ agée che non gioverà di certo a slanciare le gambe.

Indossando un abito colorato, optare quindi su booties o sneakers neri. Al contrario, se l’abito corto è total black, vivacizzare l’outfit osando calzature rosse, viola, fucsia o di qualche altro colore che non passi inosservato.

Se invece non volete rinunciare agli stivali, è fondamentale tenere d’occhio la lunghezza del capo stesso. È bene infatti far presente che, se l’abitino termina appena sopra le ginocchia, gli stivali alti creano una immediata riduzione visuale dell’altezza.

Per slanciare le gambe bisogna allora puntare su un miniabito che sia mini nel senso letterale del termine. Se non si è sufficientemente ardite per osare un modello quasi inguinale, è sufficiente che il capo si fermi 10 centimetri circa al di sopra del ginocchio.